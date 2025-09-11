Kolme suurta yleisurheilumestaria avaa kautensa suoraan Tokion MM-näyttämöllä. Urheilijat ovat meritoituneita supertähtiä, mutta MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä nostaa kolmikon asetelmasta johtuen MM-kisojen mustiksi hevosiksi.

Jakob Ingebrigtsen, Yulimar Rojas ja Ryan Crouser juhlivat kaikki lajiensa maailmanmestaruutta kaksi vuotta sitten Budapestissa, mutta Tokion kisoihin he lähtevät puolustamaan mestaruuksiaan poikkeuksellisessa tilanteessa. Yksikään kolmikosta ei ole kilpaillut tällä kaudella, Rojasilla edellisestä kilpailusta tulee kuluneeksi jopa kaksi vuotta.

– Heillä kausi aukeaa MM-kisoissa. He ovat maailman valioita. Hyvin mielenkiintoinen tilanne, Evilä summaa.

– Meriittilistahan on ihan tolkuton. Siinä ei ihan pari a-nelosta riitä tällä porukalla.

Jakob Ingebrigtsen, Norja

Kaksinkertainen olympiavoittaja ja maailmanmestari Jakob Ingebrigtsen juoksee Tokiossa 1 500 ja 5 000 metrillä.

1 500 metriä (alkuerät 14.9., välierät 15.9. ja loppukilpailu 17.9.) ja 5 000 metriä (alkuerät 19.9. ja loppukilpailu 21.9.)

– Ingebrigtsenin osalta tilanne on hyvin mielenkiintoinen. Juoksee 1 500 ja 5 000 metriä.

– 1 500 metriä on ollut niin älyttömän kova tänä vuonna, siellä pystytään juoksemaan lujaa, mutta on myös kirikyvykkyyttä. Kaverit ovat hioneet taktiikoitaan koko ajan. Kolme kovaa juoksua siellä. Intuitio sanoo, että se on ehkä enemmän sellainen preliminääri Jakobille 5 000:ttä ajatellen. Haetaan karstoja pois koneesta, ja sitä, miltä se tuntuu taas se kisajuokseminen

– Se on Jakobille sellainen avaus vitosta ajatellen. Hänellä on paremmat mahdollisuudet siellä.

Yulimar Rojas, Venezuela

Kolmiloikka (karsinta 16.9. ja loppukilpailu 18.9.)

– Mielenkiintoista on se, että karsintapäivänä tulee tasan kaksi vuotta edellisestä kilpailusta hänellä. Kun loikassa ollaan oltu alle 15 metrin, on hänellä kaikki mahdollisuudet.

– Ainoa kysymys on karsinta–finaali-juttu. Akillesvammasta kun tullaan takaisin, niin kuinka se kroppa toimii. Siellä on Ivan Pedroso taustalla, ja uskoisin kyllä, että ei missään nimessä lähtisi tuonne, jos ei olisi menetysmahdollisuuksia.

– Olisi todella kova temppu, jos hän pystyisi heti täräyttelemään yli 15 metriä, mutta on siellä aika kovat näytötkin.

Ryan Crouser

Kuulantyöntö (karsinta ja loppukilpailu 13.9.)

– Jos olisin Joe Kovacs, kyllä mua vähän harmittaisi tässä tilanteessa. Kun puhutaan globaaleista arvokisoista, hänen kovin haastajansa on ollut nimenomaan Joe Kovacs.

Kovacs jäi ilman MM-paikkaa jäätyään Yhdysvaltojen mestaruuskisoissa neljänneksi. Timanttiliigan voitto olisi tuonut hänelle villin kortin paikan kisoihin, mutta viime MM-kisojen mestari Crouser ajoi omalla villillä kortillaan edelle.

– Hänellä oli valtikka kädessään, mitä tässä tapahtuu. Lajiliitto rankeeraa korkeammalle maailmanmestaruuden kuin Timanttiliigan villin kortin. Pudotti kovimman kilpakumppaninsa pois ja lähtee itse taistelemaan kullasta.

– Hän on statseissa niin paljon muita edellä, että ei varmasti tule ihan pystymetsästä siihen. On valmiina taistelemaan voitosta ihan varmasti.