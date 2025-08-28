Femke Bol paineli kisaennätyksen – hurja putki sai jatkoa

Hollannin Femke Bol paineli tuttuun tapaan voittoon 400 metrin aidoissa Zürichin Timanttiliigassa ajalla 49,18, mikä on uusi kisaennätys.

Femke Bolin voittojuoksun voi katsoa jutun ylälaidan videolta.

Bolille Zürichin voitto oli jo hänen uransa 30:s Timanttiliigassa, eikä hän ole hävinnyt kilpailusarjassa uransa aikana vielä kertaakaan. Bolin voittoputki on nyt kestänyt täydet kuusi kautta.

Bolin aika jää hänen omissa nimissään olevasta maailman kauden kärkiajasta 0,27 sekuntia.

Tokion MM-kisoihin on luvassa todella mielenkiintoinen otatus Bolin ja USA:n maailmanennätyksen haltijan Sydney McLaughlin-Levronen kanssa. Yhdysvaltalainen on juossut tällä kaudella tuloksen 52,07. Hänen maailmanennätyksensä on mieletön 50,37.

Myös miesten 400 metrin aidoissa paineltiin Zürichin illassa kovaa kyytiä. Norjan Karsten Warholm otti voiton tuloksella 46,70, mikä on myös kisaennätys. Warholmin noteeraus jää hänen omasta maailman kauden kärkiajastaan 0,42 sekuntia.

Warholmin juoksun voi katsoa alla olevalta videolta.

1:20