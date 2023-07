Tässä on Suomen kuumin valmentajakaksikko juuri nyt — jäätävä määrä uhrauksia vei ystävykset Euroopan huipulle: "Harva näihin töihin pääsee"

Vain kolme päivää myöhemmin varmistui, että Tuomistolle jo yli vuosikymmenen takaa Hongasta tuttu Nieminen aloittaa välittömästi uusissa ympyröissä rotterdamilaisessa Feyenoordissa. Paikka Mestarien liigaan selviytyneessä suurseurassa on hänelle unelmien täyttymys.

– Vaikka olen ollut hyvissä duuneissa ja elänyt hyvää elämää sekä kentällä että sen ulkopuolella, niin kyllähän Euroopan kentät ovat olleet minun tavoitteeni. Tämä on kymmenes vuoteni ulkomailla ja nyt se toteutui. Enkä pitänyt mitenkään itsestään selvänä, että se toteutuisi nytkään, hän jatkaa.

Kyseessä ei ollut suinkaan ensimmäinen kerta, kun Nieminen ja Tuomisto liikkuivat uusiin kuvioihin samanaikaisesti. Qatarissa he työskentelivät yhtä aikaa maan jalkapalloliitolle, kunnes kummallekin tarjoutui kiinnostava pesti muualta vuonna 2018.

He joutuivat toinen toisensa perään kertomaan asiasta pomolleen. Nieminen lähti ensimmäiselle visiitilleen Yhdysvaltoihin, Tuomisto Ecuadoriin. Uudet maisemat ovat senkin jälkeen kutsuneet aina – eri suunnissa, mutta aina sattumalta samanaikaisesti.

Harvan kohdalla unelmat täyttyvät

Nieminen, 35, valmensi MLS:ssä ensin puolitoista vuotta San Jose Earthquakesin maalivahteja. Uteliaana luonteena hän tarttui jo seuraavana vuonna paikkaan eteläafrikkalaisessa Orlando Piratesissa, kunnes tammikuussa 2021 tie vei takaisin Yhdysvaltoihin New York Red Bullin valmennustiimiin.

– Siihen sisältyy aina paljon odotusta ja epävarmuutta. Sitten kun se ratkeaa, niin syntyy aina sellainen hetkellinen onnen tunne. Nyt on ensimmäinen viikko takana ja on ollut hienoa. Olen nauttinut siitä, miten arki on lähtenyt käyntiin, Tuomisto kertoo ensimmäisen vapaapäivänsä tunnelmista tiukkarytmisen vuoristoleirin jälkeen.