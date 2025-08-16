Rasistinen välikohtaus tahri Valioliiga-avauksen: "Milloin se loppuu..."

Kun jalkapallon miesten Englannin Valioliigan kauden avausottelua oli pelattu 28 minuuttia, erotuomari Anthony Taylor käveli yhtäkkiä sivurajalle Liverpoolin ja Bournemouthin päävalmentajien Arne Slotin ja Andoni Iraolan luokse.
Luotsien ilmeet muuttuivat sekunneissa ihmetyksestä suopeaan ymmärrykseen: ottelu keskeytettiin väliaikaisesti, koska Bournemouthin Antoine Semenyolle oli huudettu rasistisesti.
Merseysiden poliisi tiedotti myöhään perjantaina, että 47-vuotias mies poistettiin Anfieldilta (Liverpoolin kotistadion), koska hän solvasi rasistisesti Semenyoa.
Tekohetkeä ei ole vahvistettu, mutta epäilykset kohdistuvat ottelun 26. minuutille, jolloin Semenyo valmisteli rajaheittoa. Tv-kuvasta näkee, että eturivin katsoja huutaa pelaajalle useita sekunteja ja heiluttaa käsiään aggressiivisesti.
Vierasjoukkueen hyökkääjä rankaisi Liverpoolia kahdella maalillaan, mutta isäntäjoukkue nappasi täydet sarjapisteet maalein 4–2.
Valioliiga noteerasi tilanteen X-tilillään, joka keskittyy otteluseurantaan. Julkaisu kertoo, että ottelun lyhyt keskeytys oli liigan syrjintäsäännöstön mukainen.
Huippusarja on pyrkinyt tukemaan rasismin uhreja sillä, että pelaajat ovat polvistuneet ennen aloitusvihellystä.
– Jotain pitää tehdä. Polvistuminen ei ole vaikuttanut ollenkaan, Bournemouth-kapteeni Adam Smith tilitti AFP:n mukaan.
Rasistinen kohtelu jatkui ottelun jälkeen sosiaalisessa mediassa. Semenyo julkaisi Instagramin tarinoissaan kuvakaappauksen, jossa hänen uusimpaan julkaisuunsa oli kommentoitu seitsemän apina-emojia.
– Milloin se loppuu..., ghanalainen kirjoittaa.