Kun suomalaishuipun mieli järkkyy, hän kääntyy usein tämän miehen puoleen – nyt Antti Peltonen värvättiin ulkomaille: "Haluan tehdä kovan kansainvälisen uran"

Peltonen on työskennellyt psyykkisenä valmentajana nyt kymmenen vuotta. Hän on auttanut lukuisia pelaajia ja valmentajia niin A-maajoukkuetasolla kuin Veikkausliigassakin. Alaa voi kuitenkin pitää suomalaisen jalkapallon parissa melko uutena ja aliharjoitettuna, minkä Peltonen sai myös huomata hakiessaan vielä paikkaansa FF Jaron tolppien välissä.

"Ykkösmotiivini on aina ollut tarjota pelaajille sitä, mitä en itse ikinä saanut"

Psyykkiseksi valmentajaksi tuleminen ei suinkaan ollut helppoa. Psykologian tärkeyttä ei ole aina osattu arvostaa urheilussa, eikä moni välttämättä tiedä mistä ammatissa on kyse. Ennen ensimmäistä pestiään Peltonen sai monien lupaavien keskusteluiden päätteeksi pakit, mikä aiheutti suoranaista hämmennystä.

– Monta vuotta meni siinä, ettei ihmisiä kiinnostanut ja etteivät he uskoneet sen toimivan. Tiedän omasta kokemuksesta, että tarve on olemassa, minkä takia olen myös tässä työssä. Olisin tarvinnut yli kaiken apua parantamaan suorituskykyäni. Jonkun joka olisi antanut niitä työkaluja nuorelle pelaajalle, Peltonen summaa.

Miksi psyykkinen valmennus sitten on niin tärkeää?

– Ihan samalla tavalla kuin urheilussa on fyysinen, niin siinä on myös psyykkinen puoli. Kuka tahansa urheilumaailmassa työskennellyt tietää, että ne kulkevat käsi kädessä. Jos jompi kumpi puoli ei ole kunnossa, vaikuttaa se suuresti suorituskykyyn ja pahimmillaan siihen, pystytykö edes toimimaan.

– Se on mielenkiintoista. Kukaan ei kyseenalaista sitä, että jalkapallossa tai missä tahansa muussa urheilulajissa pitää olla fyysisiä valmentajia. Mutta sekä fyysinen että psyykkinen puoli ovat kehitettäviä asioita, minkä vuoksi minulle on itsestään selvää, että psyykkisellä puolella tarvitaan myös alan ammattilaisia.

– Aina kun keskustelen psyykkisen valmennuksen näkökulmasta laji-ihmisten kanssa, niin viesti on sama: psykologia on kaikista tärkeintä, niin joukkueelle kuin pelaajillekin. Jokainen ymmärtää sen. Mutta kun keskustelua viedään pidemmälle ja kysymykseen tulee onko seura valmis panostamaan siihen, ei sitä olla oikeastaan ajateltu, eikä siihen olla valmiita laittamaan rahaa.

– Olen kummallekin heistä ikuisesti kiitollinen. Olen päässyt työskentelemään kahden Suomen parhaan valmentajan kanssa ja sen parempaa oppipolkua on vaikea kuvitella. He ovat kumpikin moderneja valmentajia, jotka näkevät kokonaisvaltaisen kehittymisen tärkeyden.

Veikkausliigan pestiensä välissä Peltonen työskenteli myös Jalkapallon Pelaajayhdistykselle auttaakseen muun muassa eläköityneitä futareita selvittämään, miten he jatkavat elämäänsä pelivuosien jälkeen.

Tämän lisäksi hänellä on useita omia asiakkaitaan esimerkiksi Huuhkajista, Helmareista ja Pikkuhuuhkajista, joiden kiitokset avusta lämmittävät aina Peltosen mieltä. Muun muassa Veikkausliiga-puolustaja Patrik Raitanen kiitti psyykkistä valmentajaansa MTV Urheilun haastattelussa.

– Edes mestaruudet tai lohkovaihepaikat eivät loppujen lopuksi ole niin merkityksellisiä kuin yksilöiden kokemukset ja heidän auttaminen. Sen takia tätä teen. Ykkösmotiivini on aina ollut tarjota pelaajille sitä, mitä en itse ikinä saanut.

– Oman psyyken kanssa toimiminen ei ehkä ole kulttuurimme luonnollisimpia asioita. Kansakuntana olemme tottuneet käsittelemään asioita omien korviemme välissä. Se kulttuuri on kuitenkin muuttumassa ja näistä asioista uskalletaan puhua. Etenkin nuorten pelaajien keskuudessa tätä on normalisoitu, mikä on tärkeää.