Kommentti: Suomalaisjätti kriisissä – keskiviikkona vaaditaan tulosta, tai päitä alkaa putoilla

Keskiviikkona on vuorossa mestarisuosikki HJK:n kauden tähän mennessä ylivoimaisesti tärkein ottelu. Helsinkiläisjoukkue kohtaa pohjoisirlantilaisen Larnen Mestarien liigan karsinnassa, ja tappio olisi katastrofaalinen kauden jatkon kannalta.

Lähtökohdat otteluun ovat kaikkea muuta kuin hyvät. Suomen kentillä täysin ylivoimaisella budjetilla operoivan HJK:n viimeaikaiset otteet ovat jopa hälyttävän huonoja. Viimeisestä yhdeksästä ottelusta kasassa on vain kaksi voittoa. Samaisen yhdeksän ottelun maalisaldo on vielä huolestuttavampi, kun joukkue on onnistunut saamaan pallon maaliin pelitilanteissa vaivaiset neljä kertaa.

Viikonloppuna Klubin tilanne synkkeni entisestään, kun se kärsi 0–1-tappion sarjan häntäpään FC Lahdelle. Veikkausliigassa kolmantena olevan HJK:n kausi ei ole vielä menetetty, sillä pahin haastaja KuPS on kompuroinut niin ikään. HJK tavoite on kuitenkin Veikkausliigan lisäksi menestyminen eurokentillä, ja siksi keskiviikon Mestarien liigan karsintaottelu on ehdottoman tärkeä.

Maalinteko sakkaa

Ei tarvitse olla mikään jalkapalloanalytiikan mestari, että ymmärtää maalinteon olevan tällä hetkellä Klubin yksi suurimmista ongelmista. Bojan Radulovic on toki Veikkausliigan maalipörssin kärjessä, mutta huolestuttavaa on, että miehen viidestä viimeisestä maalista kolme on syntynyt rangaistuspotkusta.

Radulovicin takana tulitukea ei ole löytynyt oikeastaan ollenkaan. Hyökkääjistä Kai Meriluoto on heiluttanut verkkoa vain kahdesti, Topi Keskisellä on kasassa yksi maali ja Anthony Olusanyan sarake näyttää pyöreää nollaa. Vain viisi ottelua pelannut Roope Riskikään ei ole vielä onnistunut kertaakaan laittamaan pelivälinettä pömpeliin.

Vaikka maalinteko onkin kenties suurin ongelma, ei kyse ole pelkästään viimeistelystä, ja paikkojen luominen onkin tuottanut tuskaa viime aikoina. Viime kaudella joukkueen avainpelaajiin kuulunut Lucas Lingman on tänä kesänä ollut kuin varjo entisestään, eikä konkari Atomu Tanaka ole kyennyt enää loistamaan viime kausien tavoin.

Kuten arvata saattaa, ovat HJK:n kannattajat olleet peliin todella tyytymättömiä. FC Lahti-tappion jälkeen katsomosta kaikui raivoisaa palautetta joukkueelle. Päävalmentaja Toni Koskelan päätä on vaadittu pölkylle.

Koskela itse kommentoi HJK:n omilla verkkosivuilla joukkueensa peliä vähäsanaisesti.

– Olemme riittävästi oikeilla paikoilla, mutta emme saa niistä tarpeeksi irti. Lisäksi häviämme tärkeitä kaksinkamppailuja, joista tulee tilanteenvaihtoja, Koskela sanoi.

Mallia viime vuodesta

Monelta on päässyt ehkä unohtumaan, että HJK oli lähes samanlaisessa tilanteessa viime kaudella. Mestarien liigan ensimmäiselle karsintakierrokselle vastaan asettui Rigas FS. Alla oli kuuden ottelun nihkeä jakso, tuore putoaminen Suomen cupista, ja silloinkin maalinteko oli tuottanut tuskaa.

Kotiottelussa Rigaa vastaan Klubi onnistui kairaamaan tärkeän voiton ja lopulta se eteni jatkoon Riian illasta rangaistuspotkujen kautta.

Voitto karsintavastuksesta käänsi kauden suunnan. Kun joukkueeseen hankittiin ensin hyökkääjä Malik Abubakari Malmöstä ja sen jälkeen vielä Lucas Lingman niin ikään Ruotsista, loksahti peli uomiinsa, ja Klubi marssi lopulta Veikkausliigan mestaruuteen ja Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen asti.

Tänä kesänä vahvistuksista on myös huhuiltu, mutta mitään konkreettista ei ole saatu aikaan. HJK:n kiinnostavuuden kannalta keskiviikon karsintaottelun tärkeys korostuu entisestään, sillä pelaajien haaliminen Veikkausliigaan tuntuu olevan todella vaikeaa.

Jos HJK etenee otteluparista Larnea vastaan jatkoon, tarvitsee joukkueen voittaa enää yksi vastus, jotta se pääsee Konferenssiliigan lohkovaiheeseen. Silloin ulkomaisten vahvistusten houkutteleminen Suomeen olisi jo huomattavasti helpompaa, puhumattakaan, jos HJK kykenisi etenemään Eurooppa-liigaan tai Mestarien liigaan asti.

Keskiviikkona HJK yrittää tietysti samaa kuin viime vuonna, mutta nähtäväksi jää, pystyykö Koskela kääntämään joukkueensa kelkan, vai saako osa kannattajista haluamansa.