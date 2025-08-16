Mohamed Salah itki – Anfieldilla suurten tunteiden ilta

10.15438038dm
Mohamed Salahilla oli kyyneleissä pidättelemistä, kun kannattajat kunnioittivat Diogo Jotan muistoa./All Over Press
Julkaistu 53 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Anssi Shemeikka

anssi.shemeikka@mtv.fi

@anssishemeikka

Liverpoolin supertähti Mohamed Salah liikuttui perjantai-iltana Anfieldilla pelatun Valioliiga-kauden avausottelun jälkeen. Liverpoolin ja Bournemouthin välisen kohtaamisen alla ja aikana kunnioitettiin kesällä traagisessa auto-onnettomuudessa menehtyneen Salahin joukkuetoverin Diogo Jotan ja tämän veljen Andre Silvan muistoa.

Salah laukoi lisäajalla Liverpoolin neljännen maalin ja riensi juhlimaan sitä kannattajakatsomon eteen hai-tuuletusta elehtien, joka tuli tunnetuksi juuri Jotan maalituuletuksena.

Kun suurin osa muista pelaajista oli ottelun jälkeen jo poistunut pukusuojaan, silmäkulmiaan pyyhkinyt Salah vietti muutaman minuutin koskettavan hetken taputtaen seuran kannattajille, jotka lauloivat Jotasta kertovaa laulua.

Ennen ottelun alkua Liverpoolin kannattajat paljastivat Jotan kunniaksi tehdyn mosaiikin, johon oli kirjailtu 'AS 30'. Toisessa katsomonosassa vastaava esiintyi muodossa 'DJ20'. Myös Bournemouthin vieraskannattajat pitivät esillä kylttiä, jossa osoitettiin kunnioitusta portugalilaisen muistolle.

Jotan vaimo Rute ja perheen lapset olivat ottelussa paikalla.

Lue myös: Valioliigan alulle synkkä varjo: Liverpoolin ottelu keskeytettiin rasistisen välikohtauksen vuoksirasistinen välikohtaus

Viime hetken ratkaisu: Liverpoolin Valioliiga-kaudelle dramaattinen alku

Lisää aiheesta:

Rasistinen välikohtaus tahri Valioliiga-avauksen: "Milloin se loppuu..."Kilpakumppaneilta upea ele Diogo Jotan perheelleReal Madridilta upea ele Liverpoolille – tämä tyylikäs teko keräsi runsaasti kiitostaLiverpool-faneilta upea ele Cristiano Ronaldolle – Manchester United koki täystyrmäyksenKyyneleet virtasivat vuolaina – ranskalaisseura muisti kadonnutta Emiliano Salaa koskettavalla tavallaPSG:n tähtihyökkääjä muisti lentoturman uhreja – sai upeasta eleestä varoituksen
ValioliigaMohamed SalahLiverpoolJalkapalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Valioliiga