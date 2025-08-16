Mohamed Salah itki – Anfieldilla suurten tunteiden ilta

Liverpoolin supertähti Mohamed Salah liikuttui perjantai-iltana Anfieldilla pelatun Valioliiga-kauden avausottelun jälkeen. Liverpoolin ja Bournemouthin välisen kohtaamisen alla ja aikana kunnioitettiin kesällä traagisessa auto-onnettomuudessa menehtyneen Salahin joukkuetoverin Diogo Jotan ja tämän veljen Andre Silvan muistoa.

Salah laukoi lisäajalla Liverpoolin neljännen maalin ja riensi juhlimaan sitä kannattajakatsomon eteen hai-tuuletusta elehtien, joka tuli tunnetuksi juuri Jotan maalituuletuksena.

Kun suurin osa muista pelaajista oli ottelun jälkeen jo poistunut pukusuojaan, silmäkulmiaan pyyhkinyt Salah vietti muutaman minuutin koskettavan hetken taputtaen seuran kannattajille, jotka lauloivat Jotasta kertovaa laulua.

Ennen ottelun alkua Liverpoolin kannattajat paljastivat Jotan kunniaksi tehdyn mosaiikin, johon oli kirjailtu 'AS 30'. Toisessa katsomonosassa vastaava esiintyi muodossa 'DJ20'. Myös Bournemouthin vieraskannattajat pitivät esillä kylttiä, jossa osoitettiin kunnioitusta portugalilaisen muistolle.

Jotan vaimo Rute ja perheen lapset olivat ottelussa paikalla.