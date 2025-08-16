Viime hetken ratkaisu: Liverpoolin Valioliiga-kaudelle dramaattinen alku

Jalkapallon Englannin Valioliigan hallitseva mestari Liverpool aloitti kautensa voitolla. Liverpool voitti perjantaina pelatussa Valioliigan avausottelussa kotikentällään Bournemouthin 4–2.

Liverpool oli vahva heti alusta lähtien. Lopulta joukkueen kesän kärkihankinta, ranskalainen Hugo Ekitike pani pallon rysään 37. minuutilla argentiinalaisen Alexis Mac Allisterin passista.

Toisella puoliajalla Ekitike kunnostautui syöttäjänä ja Cody Gakpo rääkkäsi Bournemouthin maalipitsejä.

Bournemouthin ghanalaishyökkääjä Antoine Semenyo oli kuitenkin sitä mieltä, ettei ottelu ollut ohi. Reilun tunnin kohdalla ghanalainen teki ensimmäisen maalinsa ja 76. minuutilla syntyi vielä huikeampi häkki, kun laitahyökkääjä luikerteli liki koko kentän läpi ja sijoitti pallon puolustajien välistä verkkoon.

Isännät päästi piinasta vaihdosta kentälle tullut Liverpoolin Federico Chiesa hieman ennen loppuvihellystä 3–2 -maalillaan. Lisäajalla Mohamed Salah varmisti Liverpoolille kahden maalin voiton.

Ennen ottelun alkua muistettiin hiljaisella hetkellä kesällä auto-onnettomuudessa kuollutta portugalilaista hyökkääjää Diogo Jotaa ja tämän veljeä Andre Silvaa.