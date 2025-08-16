Viime hetken ratkaisu: Liverpoolin Valioliiga-kaudelle dramaattinen alku

29.13265168
Mohamed Salah ja Federico Chiesa osuivat Liverpoolin avausottelussa.
Julkaistu 16.08.2025 07:42

MTV URHEILU – STT

Jalkapallon Englannin Valioliigan hallitseva mestari Liverpool aloitti kautensa voitolla. Liverpool voitti perjantaina pelatussa Valioliigan avausottelussa kotikentällään Bournemouthin 4–2.

Liverpool oli vahva heti alusta lähtien. Lopulta joukkueen kesän kärkihankinta, ranskalainen Hugo Ekitike pani pallon rysään 37. minuutilla argentiinalaisen Alexis Mac Allisterin passista.

Toisella puoliajalla Ekitike kunnostautui syöttäjänä ja Cody Gakpo rääkkäsi Bournemouthin maalipitsejä.

Bournemouthin ghanalaishyökkääjä Antoine Semenyo oli kuitenkin sitä mieltä, ettei ottelu ollut ohi. Reilun tunnin kohdalla ghanalainen teki ensimmäisen maalinsa ja 76. minuutilla syntyi vielä huikeampi häkki, kun laitahyökkääjä luikerteli liki koko kentän läpi ja sijoitti pallon puolustajien välistä verkkoon.

Isännät päästi piinasta vaihdosta kentälle tullut Liverpoolin Federico Chiesa hieman ennen loppuvihellystä 3–2 -maalillaan. Lisäajalla Mohamed Salah varmisti Liverpoolille kahden maalin voiton.

Ennen ottelun alkua muistettiin hiljaisella hetkellä kesällä auto-onnettomuudessa kuollutta portugalilaista hyökkääjää Diogo Jotaa ja tämän veljeä Andre Silvaa.

Lue myös: Tuomas Virkkunen linjaa: Tässä on La Ligan mestari – "Se asettaa jättiläiset täysin eri sfääreihin"

Lisää aiheesta:

Liverpool jyräsi Manchester Unitedin historiallisella tavalla – vastaava kylvetys nähtiin viimeksi yli 90 vuotta sittenArsenal teki sen taas – Valioliigan kärkiottelu ratkesi viime hetkellä, Manchester Unitedille karvas viikkoLiverpool sai kuonoon Valioliigan pikkuseuraltaManchester United oli tukalassa tilanteessa, sitten tähdet astuivat kentälle – yleisö palasi Valioliiga-katsomoon Liverpoolin ennätysjahti pysähtyi Arsenaliin ja pahoihin virheisiin puolustuksessa – lontoolaisseura yllätti mestarit viiden vuoden tauon jälkeenArsenalin ja Liverpoolin yhteenotosta tuli todellinen maalijuhla
ValioliigaLiverpoolJalkapalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Valioliiga