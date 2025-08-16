KuPS-luotsi häärää poikkeuksellisessa kaksoisroolissa – "Ei voi kuin syyttää itseään"

Kuopion Palloseuran apuvalmentaja Sixten Boström toimii valmennustehtäviensä ohella myös seuran urheilutoimenjohtajana.

61-vuotias Boström on uransa aikana meritoitunut valmentajana muun muassa Jaron, HJK:n, SJK:n ja ruotsalaisen Örebron päävalmentajana.

Viime vuodet Boström on toiminut apuvalmentajana Kuopion Palloseurassa. Tällä kaudella Boström on toiminut täysin uudenlaisessa kaksoisroolissa, sillä apuvalmentajan töiden lisäksi Boström on hoitanut seuran urheilutoimenjohtajan virkaa.

– Ei voi kuin syyttää itseään. Viime syksynä he halusivat, että jään ja kysyivät, millainen rooli minua mahdollisesti kiinnostaisi. Se on vähän niin, että kaikki on kivaa ja kaikessa haluaisi olla mukana. Tykkään tosi paljon olla päivittäin pelaajien kanssa kentällä, mutta minua on myös aina kiinnostanut seuran kehittäminen ja kaikki ne asiat, Boström toteaa MTV Urheilulle.

– KuPSissa ei ole muutamaan vuoteen urheilutoimenjohtajaa ollut, ja tiesin, että he sitä pohdiskelivat. Tämä oli vähän sellainen pehmeä lasku sille puolelle. Joku alkaisi vähän miettimään isompia kokonaisuuksia, mutta samalla saan olla tässä päivittäisessä valmennuksessa mukana, Boström kertoo.

Urheilu- ja urheilutoimenjohtajat ovat Suomessa vielä nuorehko ammattikunta, mutta viime vuosina urheilujohtajien määrä suomalaisissa urheiluseuroissa on lisääntynyt merkittävästi.

Koska ammattikunta on Suomessa vielä uusi, on pestin lainalaisuuksia peilattu paljolti ulkomailta. Boströmin mukaan jokaisen seuran pitäisi ulkomailta vertailukohtien hakemisen sijaan keskittyä tarkemmin siihen, mitä yksittäisissä seuroissa kyseiseltä työnkuvalta halutaan ja odotetaan.

– Se voisi olla toisenlainen. En sano, että tämä mun kombo on paras mahdollinen. Se saattaa olla joskus olla niin, että urheilutoimenjohtajan rooli vähän koko ajan etääntyy siitä päivittäisestä tekemisestä. Johtuen siitä, että siihen lyödään tosi paljon erilaisia tehtäviä. Yritän tällaista jonkinnäköistä välimaastoa.

Boström arvostaakin apuvalmentaja-urheilutoimenjohtajan ominaisuudessa juuri sitä, että saa olla päivittäin tekemisissä joukkueen kanssa. Näin Boström on hyvin kartalla siitä, mitä joukkueen sisällä tapahtuu.

– Sitten siihen pystyy reagoimaan, ja pystyn olemaan suoraan seurajohtoon yhteydessä. Uskon, että meidän kannattaisi miettiä sitä siltä kantilta, että kehittäisimme sitä roolia, ja miettisimme sitä, mikä meidän ympäristössämme olisi paras mahdollinen kombo. Nämä ovat myös ihan seurakohtaisia asioita. Se on olennaista, että mikä meidän seuralle sopii parhaiten ja lähteä sitä kehittämään, Boström sanoo.

Boström korostaa, että urheilutoimenjohtajan on tultava hyvin toimeen seuran päävalmentajan kanssa, sillä saumaton yhteistyö vie pakostikin joukkuetta yhteiseen suuntaan.

– Päävalmentajan ja urheilutoimenjohtajan pitää olla sellainen parivaljakko, joka johtaa sitä päivittäistä ja pitkäaikaista pohdintaa, että mihin päin seuraa viedään. Se vaatii sen, että tämän kaksikon pitää pystyä toimimaan yhdessä, Boström painottaa.