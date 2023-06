Suomalaisvalmentajan uskomaton urapolku hakee vertaistaan – tarttui empimättä afrikkalaisen suurseuran tarjoukseen: "Myytiin kaikki kamat ja lähdettiin"

– Alun perin minut rekrytoitiin tänne maalivahtivalmennuksen päälliköksi ja ykkösjoukkueen maalivahtivalmentajaksi. Tehtävänäni on järjestää koko seuran maalivahtivalmennus, Nieminen kertoo.

Niemisen työnkuvaan tuli hiljattain muutoksia, kun Red Bulls vaihtoi päävalmentajaa. Gerhard Struber sai mennä, ja Troy Lesesne tuli tilalle.

– Valmentajan vaihdoksen jälkeen meitä on kaksi ihmistä vähemmän taustaryhmässä, joten väki on vähissä. Vastuualueeni kasvoivat siinä sitten samalla. Se on minulle tuttua, sillä olen tehnyt sitä aiemminkin, mutta tässä organisaatiossa se ei kuulunut siihen toimenkuvaan, johon minut rekrytoitiin.

Niemisen päivittäisessä valmennuksessa ovat pitkälti kaikki neljä edustusjoukkueen maalivahtia, Carlos Coronel, Ryan Meara, Will Meyer ja Anthony Marcucci.

– Välillä harjoituksissa on neljä ja välillä kolme maalivahtia. Joukkueharjoitteissa on yleensä mukana kaksi maalivahtia, niin assistenttini on silloin niiden kahden muun maalivahdin kanssa. Nyt kun minulla on lisää vastuualueita, olen välillä pelaajien ja välillä maalivahtien kanssa.

Pelaajaura jäi

Niemisen ura on poikkeuksellinen. Innokas maalivahti kiersi ensin eri seuroja Suomessa 17-vuotiaasta lähtien, mutta pelaajaura ei lähtenyt lentoon.

– Kyllä ymmärrän sen nyt ihan hyvin, olin yksinkertaisesti liian lyhyt. Kyllä mä sen koko ajan oikeastaan tiesin. En olisi muuten niin määrätietoisesti valmistautunut valmentajauraan jo silloin nuorena.

Nieminen kertoo toimineensa pelaamisen ohella 14-vuotiaasta lähtien myös valmentajana ja kouluttautui Vierumäellä.

– Huomasin, että ehkä mulla on sittenkin tähän juttuun silmää, pohjaa ja kiinnostusta. Halusin saada kuitenkin pelaajakokemusta vielä.

24-vuotiaana Nieminen oli espoolaisseura Hongan akatemiassa ja toimi myös edustusjoukkueen maalivahtivalmentajan Jarkko Tuomiston apuna vuonna 2012. Nieminen pelasi vielä silloin samaan aikaan karjaalaisessa BK-46:ssa.

– Sitten en enää malttanut odottaa. Oli tosi helpottunut olo, kun sain lopettaa pelaamisen.

Hongasta Nieminen siirtyi kaudeksi 2013 Turkuun TPS:n edustusjoukkueen maalivahtivalmentajaksi.

– He pyysivät vielä pelaamaan ÅIFK:ssa, mutta en halunnut tehdä sitä enää. Se oli helpotus, kun olin vain valmentaja. Jo Hongan aikana oli selvää, että pistän kaikki panokset ja vapaa-ajan tähän. Olin aina halunnut elää ulkomailla ja valmentaa ulkomailla. Pelaajana se ei vain auennut millään lailla.

Nieminen kertoo viettäneensä 21-vuotiaana puoli vuotta Argentiinassa ottamassa selvää, onko ulkomailla oleminen sitä, mitä hän haluaa.

– Elin kaukana perheestä ja kaikesta. Se ulkomailla oleminen oli sitä, mitä haluan. Siitä se polku selkeytyi.

Viroon ja Qatariin

Tammikuussa 2014 Nieminen aloitti ensimmäisessä ulkomaan pestissä Viron jalkapalloliitossa.

– Toimenkuvani oli maalivahtivalmennuksen päällikkö. Aika nopeasti se meni siihen, että olin maalivahtivalmentajana kaikissa juniorimaajoukkueissa aina alle 21-vuotiaisiin asti.

Niemisen tehtävänä oli kouluttaa samalla virolaisia maalivahtivalmentajia ja luoda valmentajakoulutukseen maalivahtiosuutta.

– Se homma jäi valitettavasti kesken, kun niin nopeasti pääsin jatkamaan matkaa. Ei ollut suunnitelmia lähteä sieltä vuoden jälkeen. Oli jännä huomata, kun olin ulkomailla lauttamatkan päässä Suomesta, niin yhtäkkiä olinkin kansainvälinen valmentaja. Tarjouksia ja kyselyitä tuli, vaikka en ollut pitänyt sitä mitenkään mahdollisena.

Sattuman kautta Nieminen päätyi valmentamaan Qatariin. Hän työskenteli siellä Aspire-akatemiassa, joka on käytännössä sama kuin Qatarin jalkapalloliitto.

– Qatarissa oli todella paljon opittavaa kentällä ja sen ulkopuolella.

Yhdysvallat, Etelä-Afrikka ja taas Yhdysvallat

Kolme vuotta Qatarissa työskenneltyään Nieminen alkoi tuntea haluavansa palata takaisin seurajoukkuevalmentamisen pariin.

– Olin edelleen sillä asenteella, että olen valmis menemään ihan mihin vain. Ajattelin, ettei suomalaista välttämättä kukaan halua. Kun MLS-seura San Jose Earthquakes tarjosi paikkaa (tammikuussa 2018), en olisi ikinä uskonut, että seuraava askel olisi näin hyvä sarja.

San Josea luotsasi tuolloin ruotsalainen Mikael Stahre, ja Niemisen rooli oli toimia samalla myös joukkueen apuvalmentajana.

– Stahren kanssa oli todella hienoa työskennellä. Hän on miellyttävä ihminen ja hyvä kommunikoimaan, todella tavallinen. Meistä tuli hyvät ystävät nopeasti.

San Josen vuosi ei ollut tuloksellisesti hyvä, ja Stahre saikin potkut hieman ennen kauden loppua. Seura palkkasi tilalle argentiinalaisen Matias Almeydan. Tämä toi mukanaan oman maalivahtivalmentajan, ja Niemiselle ei jäänyt seurassa oikein roolia.

– Ne vähän yrittivät savustaa minua siitä ulos. Olin päättänyt, etten lähde siitä ennen kuin minulla on uusi sopimus. En halunnut muuttaa perhettä ensin Suomeen ja sitten taas jonnekin.

Sopimustarjous tuli kesällä 2019 Etelä-Afrikasta ja maan suurseura Orlando Piratesista. Maan sarja oli Niemiselle tuttu, kun hän oli toiminut Qatarin aikanaan Malawin maajoukkueen analyytikkona.

– Tietenkin halusin mennä sinne. Se on Afrikan suurimpia ja parhaimpia seuroja. Sanoin vaimolle, että nyt olisi tällainen homma, ja hän sanoi, että asia selvä. Sopimustarjous oli hyvä. Myytiin kaikki kamat ja lähdettiin.

– En vaihtaisi siitä mitään pois, vaikka sielläkin oli omat haasteensa. Korona-aikana lähdimme sieltä pois. Ei pelkästään sen takia vaan uuden duunin. Alkukokemus oli parempi kuin loppu.

Niemisen mainitsema uusi työ oli hänen nykyinen pesti New York Red Bullsissa, joka alkoi tammikuussa 2021.

Euroopan parhaat sarjat tavoitteena

Nieminen on tavoitteellinen valmentaja, jonka pitkän tähtäimen suunnitelmat ovat selkeät.

– Tavoittelen Euroopan parhaita sarjoja – ihan selkeästi. Sen takia teen joka päivä töitä. Tämän organisaation (Red Bull) kautta olen yrittänyt tehdä liikkeitä ja opiskella saksaa Bundesliiga mielessä. Uskon siihen, että kun menee tiettyyn suuntaan, hyviä asioita tapahtuu matkalla.

Red Bulls omistaa Saksan Bundesliigassa pelaavan RB Leipzigin ja lisäksi Itävallan pääsarjassa pelaavan Red Bull Salzburgin.

– Toinen tavoittelemani asia on, että pystyn auttamaan ihmisiä. Tietenkin haluan auttaa maalivahteja, mutta myös muita ihmisiä, ja se on mulle todella tärkeätä.

Nieminen kuuluu siihen harvinaiseen suomalaisten joukkoon, jotka valmentavat tällä hetkellä Yhdysvaltojen pääsarjoissa. Anton Matinlauri on MLS:ssä Los Angeles FC:ssä fysiikkavalmentajana ja Caroline Sjöblom naisten pääsarja NWSL:n Kansas City Currentin väliaikaisena päävalmentajana.