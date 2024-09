Jalkapallon suomalainen erityisosaaja teki historiaa – ovia aukeaa nyt tiheään tahtiin: "Se on tärkeä työ"

– Jonkun on vain oltava aina ensimmäinen ja näytettävä tietä, sanoi Peltonen viime vuoden kesäkuussa.

Nyt työsarka on laajentunut. Peltonen on edelleen mukana Raufossin toiminnassa, mutta toimii psyykkisenä valmentajana myös Hollannissa ja Suomessa.

– Niklas on vaikuttanut seurassa pitkään ja pelasimme samoihin aikoihin Suomen nuorten maajoukkueessa. Lisäksi olen valmentanut hänen poikaansa Niiloa , joka pelaa Ajaxissa. Keskustelimme Niklaksen kanssa ja hän pyysi heti ensimmäiseksi kaudeksi mukaan prosessin aloittamiseksi, Peltonen avaa.

– Seura on iso ja fasiliteetit kohdallaan. Naisten puoleen on haluttu alkaa panostamaan ja sen myötä odotetaan myös menestystä. Siellä on tietysti vielä isompiakin seuroja vastassa, mutta sinne kärkipuolen kahinoihin halutaan.