Tuomas Virkkunen linjaa: Tässä on La Ligan mestari – "Se asettaa jättiläiset täysin eri sfääreihin"

Espanjan La Ligan uusi kausi on potkaistu käyntiin. MTV Urheilun suosikkiselostaja Tuomas Virkkunen ennakoi sarjan mestaruustaistoa, joka starttaa tällä kaudella varsin poikkeuksellisista asetelmista Barcelonan ja Real Madridin välillä.

Real Madrid viimeisteli viime kautensa paljon myöhemmin kuin Barcelona. Real Madrid osallistui nimittäin kauden päätteeksi seurajoukkueiden MM-kisoihin, kun taas La Ligan mestaruuden voittanut Barcelona jäi kesälomille. Real Madrid on pelannut MM-kisojen jälkeisen loman

– Asetelmat ovat siitä johtuen poikkeuksellisemmat kuin koskaan. Siinä missä Real Madridilla päättyi kausi 9. heinäkuuta, aloitti Barcelona pre-seasoninsa tähän kauteen 13. heinäkuuta. Se asettaa nämä jättiläiset jo täysin erilaisiin sfääreihin, Virkkunen huomauttaa.

Kukaan ei kuitenkaan tiedä, miten tavallista lyhyempi valmistautuminen uuteen kauteen tulee näkymään Real Madridin pelissä. Etenkin kun joukkue on vasta siirtynyt Carlo Ancelottin harteilta Xabi Alonson valmennukseen.

– Miltä se tulee näyttämään tämän kauden osalta. Onko se jopa hyvä asia kauden loppua kohden? Olemme täyden uuden asian edessä.

Mutta mitä tulee mestaruustaistoon? Virkkusella on vähintäänkin epäilys siitä, kumpi kauden päätteeksi nostaa pokaalia.

– Totta kai oletan, että siitä tulee silti tasainen. Mutta ehkä käännyn silti vähän Barcelonan puolelle, Virkkunen pohtii.

Atletico Madridin suosikkiselostaja laskee kuitenkin täysin ulos laskuista. Diego Simeonen miehistö on muuttunut Virkkusen mielestä liian paljon tänä kesänä, jotta hän voisi tässä vaiheessa nähdä joukkueen taistelevan toden teolla mestaruudesta.

– Atletico on riehunut kaksi edellistä kesää siirtomarkkinoilla. Viime kesänä se teki muutaman ison täsmähankinnan, kun muun muassa Julian Alvarez tuli sisään, Virkkunen sanoo.

– Tämä kesä on kuitenkin ollut hyvin erilainen. Saapuneita on yhdeksän, lähteneitä kahdeksan. Se koko rosteri on muuttunut ihan erilailla. On vaikea arvioida mille tasolle Simeonen ryhmä pääsee, mutta en jaksa uskoa, että heistä on haastamaan Real Madridia tai Barcelonaa.

Barcelona avaa kautensa tänään lauantaina kello 20.30 Suomen aikaa vieraspelillä suomalaisvahti Lucas Bergströmin edustamaa Mallorcaa vastaan.

Atletico pelaa avausottelunsa vieraissa Espanyolia vastaan sunnuntaina kello 22.30 ja Real Madrid puolestaan tiistaina Osasunan isäntänä kello 22.00.