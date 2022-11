Ex-leijonaluotsi "joi Jokerit-kautta puhtaaksi", meni valmentamaan Columbukseen ja sai uuden maajoukkuekutsun – nyt mestari on työtön

– Mestaruuden voittaminen on aina kovan työn takana, on kyseessä sitten Suomi, KHL, NHL tai Slovakia. Oli hyviä joukkueita ja hyviä pelaajia vastassa.

Columbus Blue Jacketsin vara-GM kysyi kehitysleirille valmentamaan

"Hikiset paikat" Saksan kanssa

IMAGO/Sven Simon/ All Over Press

– Rooli oli haastava, kun saksan kieli ei ole mikään vahvin osa-alueeni ja uusia pelaajia on yhtäkkiä 15 hyökkääjää plus pakit. Kun nimiä ja naamoja rupesi yhdistelemään, kyllä siinä välillä oli hikiset paikat. Mutta hyvin selvittiin, kolme peliä ja kolme voittoa, ei olisi voinut paremminkaan mennä, englannin kielellä joukkueelle viestinyt Kangasalusta ruotii.

"Paljon kovempaa työtä kuin mikään valmentaminen"

– Tosi aktiivinen olen pyrkinyt olemaan, ja on paljon tuttuja, joiden kautta koetan löytää paikkoja ja pitää nimeä esillä. Tämä on kuitenkin ollut sillä lailla poikkeuksellinen vuosi globaalisti, että tosi vähän on ollut vaihtuvuutta valmennuksessa. On ollut vuosia, jolloin tässä vaiheessa on tyyliin joka sarjassa puolet koutseista vaihtunut.