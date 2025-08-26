"Tarvitseeko salata jotain?" Näin Eagle S:n kapteeni viestitti, kun ankkuri oli pudonnut

Eagle S-aluksen kapteeni kertoi kuulusteluissa, että pudonnutta ankkuria käytettiin vain muutama päivä ennen sen putoamista.
Eagle S -aluksen pudonnutta ankkuria käytettiin normaalisti aluksen kapteenin mukaan neljä päivää ennen sen putoamista.
Kapteeni kertoi kuulusteluissa, että ankkuria käytettiin viimeistä kertaa Pietarissa 21. joulukuuta ennen sen putoamista.
– Silloin siinä ei ollut mitään havaittavia ongelmia. Ankkuri laskeutui ja nousi kuten sen kuuluikin, kapteeni kertoi kuulusteluissa.
Kapteeni kertoo olleensa pitkään eri aluksilla, ja kertoo ettei ole aiemmin koskaan menettänyt ankkuria.
– Mutta tiedän, että saman yhtiön aluksissa on kyllä menetetty ankkureita. Esimerkiksi edellisessä yrityksessä kerran minun laivani sisaralus menetti ankkurin avomerellä ollessaan, kapteeni kertoi.
Kapteeni kertoi kuulusteluissa, että huomasi ankkurin irronneen vasta kun rannikkovartiosto kysyi asiasta.
Eagle S:n ankkuri katkoi useita kaapeleita joulupäivänä.Lehtikuva
– Käskin kansihenkilöstöä menemään paikoilleen ja tarkastamaan ankkurit. Rannikkovartiosto vasta epäili, että ankkurimme saattaa olla alhaalla. Miehistö vahvisti, että ankkuri on alhaalla.
Kapteeni arveli kuulusteluissa, että ankkurin mekanismissa oleva lukitustapin pysäytinsokka olisi pettänyt, jonka myötä lukitustappi on tärinässä irronnut.
Aluksen ankkuri merenpohjassa.Poliisi
Kapteeni pyysi heti havaintojen jälkeen kuvaamaan havaintoja, mutta olematta koskematta mihinkään. Kuvat lähetettiin varustamolle ja myöhemmin annettiin myös poliisin käyttöön.
– En usko, että olisi mitenkään mahdollista, että kukaan miehistöstä olisi tehnyt tätä jotenkin tahallaan. Eikä kukaan muukaan miehistön ulkopuolelta. Uskon, että ankkuri mekanismi petti.
Eagle S:n kapteenia ja kahta perämiestä epäillään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häiritsemisestä.
Asia on tällä hetkellä Helsingin käräjäoikeuden käsittelyssä.
”Tarvitseeko salata jotain”
Poliisin esitutkintamateriaalista selviää myös viestinvaihtoa kapteenin ja teknisen osaston välillä työyhteistön Whatsapp-keskustelussa sen jälkeen kun Suomen rannikkovartiosto on kertonut laivalle, että heidän ankkurinsa on pudonnut.
Tekninen osasto kehottaa kapteenia seuraamaan rannikkovartioston ohjeita.
– Kyllä, ei ole muuta vaihtoehtoa.
Muutaman minuutin kuluttua kapteeni kysyy:
– Onko ongelmia lastin kanssa??
Tekninen osasto kysyy, että mitä ongelmia.
– Tarvitseeko salata jotain tietoa? kapteeni kysyy.
Poliisin esitutkintamateriaaliassa on merkitty vihreällä kapteenin kirjoittamat viestit.Poliisi
Tekninen osasto vastaa kieltävästi ja sanoo, että kapteenin ei tule salata mitään.
Sen jälkeen kapteeni lähettää kuvia aluksesta keskustelussa.
Tekninen osasto pyytää jakamaan heille kaikki tiedot viranomaisten tutkinnasta.
– Davit, toivon ettei (aluksen) alla ole mitään putkistoa, jotka ovat voineet vioittua. Tai kaapeleita, tekninen osasto viestittää.