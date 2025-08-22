Euroopan komissiolta liki 2 miljoonaa Estlink 2 -kaapelin korjaamiseen

Joulupäivänä viime vuonna vaurioitunut Suomen ja Viron välinen Estlink 2 -sähkönsiirtokaapeli otettiin uudelleen käyttöön kesäkuun lopulla.
Euroopan komissio on myöntänyt Rajavartiolaitokselle, poliisille, Puolustusvoimille ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille yhteensä 1 843 075 euroa hätäapurahoitusta kuluihin, joita viranomaisille aiheutui Estlink 2 -sähkönsiirtokaapelin vaurioittamiseen liittyvistä tehtävistä.
Asiasta tiedottaa sisäministeriö.
Rahoituslähteenä on EU:n sisäasioiden rahastoihin lukeutuva sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF).
Kukin tahoista saa osuutensa korvaussummasta. Rahoitusta on haettu toteutuneiden henkilöstökustannusten perusteella.
– Kaikille mainituille viranomaisille on syntynyt tilanteesta merkittävä määrä lisätyötä, mitä annettavalla rahoituksella korvataan, ministeriön tiedotteessa tarkennetaan.
Cookinsaarille rekisteröidyn Eagle S -säiliöaluksen on epäilty aiheuttaneen vauriot raahaamalla tahallaan ankkuria merenpohjassa. Varsinaista motiivia teolle ei kuitenkaan ole selvinnyt.