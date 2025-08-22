Euroopan komissiolta liki 2 miljoonaa Estlink 2 -kaapelin korjaamiseen

2108-LK-Eagle S
Eagle S -tankkerin epäillään vaurioittaneen sähkönsiirtokaapelia raahaamalla ankkuriaan merenpohjassa.Lehtikuva
Julkaistu 45 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Sara Güven

sara.guven@mtv.fi

Joulupäivänä viime vuonna vaurioitunut Suomen ja Viron välinen Estlink 2 -sähkönsiirtokaapeli otettiin uudelleen käyttöön kesäkuun lopulla.

Euroopan komissio on myöntänyt Rajavartiolaitokselle, poliisille, Puolustusvoimille ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille yhteensä 1 843 075 euroa hätäapurahoitusta kuluihin, joita viranomaisille aiheutui Estlink 2 -sähkönsiirtokaapelin vaurioittamiseen liittyvistä tehtävistä. 

Asiasta tiedottaa sisäministeriö.

Rahoituslähteenä on EU:n sisäasioiden rahastoihin lukeutuva sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF).

Kukin tahoista saa osuutensa korvaussummasta. Rahoitusta on haettu toteutuneiden henkilöstökustannusten perusteella.

– Kaikille mainituille viranomaisille on syntynyt tilanteesta merkittävä määrä lisätyötä, mitä annettavalla rahoituksella korvataan, ministeriön tiedotteessa tarkennetaan.

Joulupäivänä viime vuonna vaurioitunut Suomen ja Viron välinen Estlink 2 -sähkönsiirtokaapeli otettiin uudelleen käyttöön kesäkuun lopulla.

Cookinsaarille rekisteröidyn Eagle S -säiliöaluksen on epäilty aiheuttaneen vauriot raahaamalla tahallaan ankkuria merenpohjassa. Varsinaista motiivia teolle ei kuitenkaan ole selvinnyt.

Lue myös: Eagle S -aluksen kapteeni Svenska Ylelle: Se oli onnettomuus

Lisää aiheesta:

Estlink 2 -sähkönsiirtokaapeli on palannut käyttöönNäistä rikoksista Eagle S -päällystöä epäilläänJoulunpyhinä rikkoutunut Estlink 2 -kaapeli palaa toimintaan suunniteltua aiemminPoliisi: Eagle S raahasi ankkuriaan lähes sata kilometriä Itämerellä – "Tapahtumien kulku on pitkälti saatu selvitettyä"Eagle S -tankkerin takavarikko purettu – alus on poistunut SuomestaTulli: Kaapelivaurioista epäilty alus Venäjän varjolaivastoa – liikkunut aiemmin aivan muualla
MerikaapeliViroTietoliikenneEUKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Merikaapeli