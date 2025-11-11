Eagle S -säiliöaluksen varustamoa edustanut asianajaja on saanut huomautuksen, uutisoi Helsingin Sanomat.
Eagle S -säiliöaluksen varustamoa edustanut asianajaja Herman Ljungberg on saanut huomautuksen asianajajia valvovalta valvontalautakunnalta, kertoo Helsingin Sanomat.
Lehti kertoo, että huomautuksen syynä ovat asianajajan medialle antamat lausunnot.
Lue myös: Näin tapahtumat etenivät Eagle S:llä hetki hetkeltä
Helsingin Sanomien mukaan valvontalautakunta mainitsi erikseen asianajajan lausunnon, jonka mukaan Suomen viranomaiset olivat kaapanneet Eagle S -aluksen. Todellisuudessa alus määrättiin takavarikkoon kaapelirikon tutkinnan aikana.
– Ljungberg oli antanut lausumansa medialle sen pyytäessä paljon julkisuutta saaneessa asiassa pikaisesti lausuntoja. Tällaisessa tilanteessa Ljungberg ei ollut pystynyt harkitsemaan lausumiensa asianmukaisuutta riittävästi, valvontalautakunta totesi lehden mukaan.
Valvontalautakunnan mielestä Ljungbergin lausunnot olivat hyvän asianajajatavan vastaisia, mutta eivät kuitenkaan lajissaan vakavia. Ljungberg on asianajajana erikoistunut merioikeuteen.