Eagle S -aluksen kapteenia kuullaan oikeudessa – ehdoton vankeus uhkaa

Syyttäjä vaatii kapteenille ja perämiehille ehdotonta vankeutta muun muassa törkeästä tuhotyöstä.

Suomenlahden kaapelirikkoja koskevassa oikeudenkäynnissä kuullaan tänään Eagle S -aluksen kapteenia. Aiemmin tällä viikolla Helsingin käräjäoikeudessa kuultiin aluksen yliperämiestä ja toista perämiestä.

Syyttäjä vaatii kolmikolle vähintään kahden ja puolen vuoden vankeutta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Cookinsaarille rekisteröidyn Eagle S -tankkerin epäillään raahanneen joulupäivänä ankkuriaan merenpohjassa tuntien ajan ja noin 90 kilometrin matkan katkaisten viisi merikaapelia.

Ankkurin putoaminen mereen johtui syyttäjän mukaan sen varmistusten pettämisestä. Ankkurin ylhäällä pysymisen varmistavat laitteet olivat syyttäjän mukaan kulumisen ja pitkään jatkuneen kunnossapidon laiminlyönnin takia huonokuntoisia ja osin rikkonaisia.

Kapteeni kuulustelussa: Sokka oli irti

Kapteeni Davit Vadatchkoria sanoi aiemmin poliisin kuulustelussa uskovansa, että ankkurin lukitustapin pysäytinsokka oli pettänyt ja lukitustappi oli päässyt tärinän takia irtoamaan.

– Pyysin heti havaintojen jälkeen miehistöä tekemään havainnot siitä mitä on tapahtunut ja ottamaan kuvia, mutta ei koskemaan mihinkään. Kun miehistö teki havainnot, he huomasivat, että lukitustapin sokka oli irti. Lähetin nämä kuvat myös varustamolle, ja myöhemmin annoin ne myös poliisille.

Vadatchkoria sanoi käyneensä läpi, miten vahinko olisi voitu välttää.

– En keksi mitään, mitä olisi voitu tehdä toisin. Mekanismi on tarkistettu ja kaikki on tehty kuten kuuluu ennen matkalle lähtöä, ja silti näin tapahtui.