Kaapeleita katkoneen Eagle S:n kapteeni kyseenalaistaa Suomen viranomaisten toimintaa

Syyttäjä vaatii kapteenille ja perämiehille ehdotonta vankeutta muun muassa törkeästä tuhotyöstä.

Helsingin käräjäoikeudessa saatiin tänään valmiiksi Suomenlahden joulupäivän kaapelirikoista syytettyjen merimiesten kuulemiset.

Aiemmin viikolla kuultavina olivat Cookinsaarille rekisteröidyn Eagle S -tankkerin yliperämies ja toinen perämies, ja tänään vuorossa oli aluksen kapteeni Davit Vadatchkoria. Kuulemisensa aluksi hän sanoi olevansa pahoillaan tapahtuneesta.

– En halua, että ajattelette, etten kanna vastuuta. Tulin tänne puhumaan totta, hän sanoi.

Vadatchkorialta kysyttiin siitä, kun alus pysähtyi merellä tapahtumapäivänä. Hän kertoi saaneensa miehistöltä puolenpäivän jälkeen tiedon, että moottorin kierrosluvut laskevat. Hänen mukaansa konepäällikkö pyysi laivan pysäyttämistä, jotta voisi selvittää tilannetta.

Vadatchkoria kertoi selvittäneensä, miten pysäyttäminen tehtäisiin turvallisesti. Konepäällikkö ilmoitti, että ongelma oli päämoottorin säätimessä ja että hän tarvitsisi sen korjaamiseksi 20–30 minuuttia. Seuraavaksi konepäällikkö ilmoitti Vadatchkorian mukaan, että moottorin voi käynnistää.

– Käynnistimme moottorin, ja alkoi liikehdintä. – – Jatkoimme matkaa.

"Miksi eivät kutsuneet kapteenia?"

Tutkinnan mukaan aluksen ankkuri vahingoitti ensimmäistä kaapelia, Viron ja Suomen välillä kulkevaa Estlink 2 -sähkönsiirtokaapelia noin kello 12.26.

Kello 15.20 Suomen viranomaiset tiedustelivat alukselta, ovatko sen ankkurit ylhäällä ja kiinnitettyinä. Vadatchkoria kertoi saaneensa tiedon kyselystä yliperämieheltä ja kysyneensä tältä, onko kaikki kunnossa.

– Hän vastasi: kyllä kapteeni, minä olen kiinnittänyt kaiken itse ja kaikki on kunnossa.

Vadatchkoria sanoi pitäneensä tuolloin kyselyä Suomen viranomaisten uutena käytäntönä. Nyt hän kyseenalaisti sitä, miksi viranomaiset vain tyytyivät vastaukseen, eivätkä kehottaneet varmistumaan asiasta.

– Minä olen varma, että kun kysymys esitettiin, he tiesivät, että kaapeli oli rikki. – Miksi he eivät toistaneet kysymystä tai kutsuneet kapteenia?

Noin kolmen tunnin päästä kyselystä, kello 18.04–18.44, vaurioituvat tutkinnan mukaan neljä muuta merikaapelia.

Raahasi 90 kilometrin matkan

Eagle S:n epäillään raahanneen joulupäivänä ankkuriaan merenpohjassa noin 90 kilometriä, jolla matkalla viisi merikaapelia vaurioitui.

Syyttäjän mukaan ankkurin putoaminen mereen johtui sen varmistusten pettämisestä. Ankkurin ylhäällä pysymisen varmistavat laitteet olivat syyttäjän mukaan kulumisen ja pitkään jatkuneen kunnossapidon laiminlyönnin takia huonokuntoisia ja osin rikkonaisia.

Vadatchkoria sanoi kuulemisessaan, ettei ole mahdollista, että ankkuri olisi pudonnut mereen nopeasti ja hallitsemattomasti, koska sellainen olisi jättänyt fyysisiä merkkejä.

– Jos ankkuri olisi pudonnut kontrolloimattomasti, jarrulevyt olisivat muuttaneet väriä. – – Mitään tällaista ei ollut.

Vadatchkorialta kysyttiin, onko hän nyt siinä käsityksessä, että moottorin kierrosluvun lasku ja aluksen vauhdin hidastuminen olivat todellisuudessa johtuneet siitä, että alus raahasi ankkuria perässään.

– Totta kai, jos tämä on varma tieto, että ankkuri on pudonnut ja raahannut.

Hän kuitenkin sanoi olevansa varma myös siitä, että moottorissa oli vikaa.

– Minä olen varma, että oli.

Ankkuriketju nostettiin ylös Suomen viranomaisten kehotuksesta noin kello 18.50. Noston yhteydessä ankkuri irtosi ketjusta, ja se löytyi myöhemmin merenpohjasta.