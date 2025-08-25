MTV seuraa: Eagle S:n kapteeni oikeuden eteen

Suomenlahden sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden katkeaminen oli iso yksi viime vuoden lopun isoista uutisista.

Helsingin käräjäoikeus aloittaa tänään viime vuoden joulukuussa tapahtuneeseen Itämeren kaapelivaurioon liittyvän oikeudenkäynnin.

Cookinsaarille rekisteröidyn öljytankkeri Eagle S -aluksen kapteenia sekä ensimmäistä ja toista perämiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Eagle S:n epäillään raahanneen ankkuriaan meren pohjassa noin 90 kilometrin matkan ja katkaisseen viisi merikaapelia joulupäivänä 2024. Kaapelien omistajille on syyttäjän mukaan aiheutunut ainakin 60 miljoonan euron korjauskulut.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe kommentoi aiemmin Svenska Ylelle, ettei tapauksessa ole välttämättä kyse muusta kuin huonokuntoisen aluksen ja erittäin huolimattoman toiminnan yhdistelmästä.

Eagle S -alus saatiin Suomen aluevesille, jolloin Suomen viranomaisilla on valtuudet tarkastaa alus ja tehdä muita toimenpiteitä, jotka Suomen laki sallii.

– Aseistautuneet viranomaiset menevät alukselle, niin kyllä se on poikkeuksellista. En muista, että olisi meidän vesillämme tapahtunut ainakaan viimeisiin kymmeniin vuosiin, entinen Merenkulkulaitoksen pääjohtaja ja Euroopan meriturvallisuusviraston johtaja Markku Mylly luonnehti aiemmin MTV:lle.

10.

Puolustus kiistää, että ankkurin ja sen varmistusten viat olisivat olleet jotenkin silmämäärin havaittavissa. Ankkurilaitteiston käyttö ja sen toimintakunnosta huolehtiminen ei kuulu kapteenille, vaan muulle henkilökunnalle, kapteenin puolustus sanoo.

– Hänen on täytynyt luottaa siihen, että asiansa osaava henkilöstö hoitaa tehtävänsä. Mitään sellaista ei ole tullut esille, ettei edellytyksiä olisi ollut.

10.24

Puolustuksen mukaan miehistön toiminta ei ole ollut tahallista edes lain tarkoittamalla alimmalla tasolla. Puolustus toteaa, että ankkurin irtoamisen taustalla olivat luonnonvoimat, ei miehistön huolimattomuus.

10.15

Kapteenin puolustus kyseenalaistaa suomalaisen tuomioistuimen tuomiovallan asiassa. He katsovat, että kansainvälisillä vesillä tapahtuviin tekoihin ainoa tuomiovalta on lippuvaltiolla, eli sillä valtiolla, minkä alla laiva kulkee.

– Vaikka olisi tapahtunut rikoskin, niin onko rannikkovaltiolla oikeutta puuttua vapaaseen merenkulkuun, puolustus toteaa.

Myös syytteet kiistetään. Puolustus toteaa myös, että kyseessä on enemminkin merionnettomuus kuin tahallinen teko.

10.13

Eagle S:n ankkuri katkaisi useita merikaapeleita, muun muassa Estlink 2 -sähkökaapelin ja useita eri toimijoiden tietoliikennekaapeleita. Niiden omistajille aiheutui kaikkinensa yli 60 miljoonan euron vahingot, joista he nyt vaativat korvauksia oikeudessa.

Seuraavaksi ääneen pääsevät syytetyt.

9.57

Syyttäjän mukaan alus olisi jatkanut matkaansa ja suurella todennäköisyydellä vaurioittanut muitakin merenpohjan kaapeleita elleivät Suomen viranomaiset olisi puuttuneet sen kulkuun. Lisäksi aluksen kulkeminen oli riski sen miehistölle, ympäristölle ja muille merellä liikkuneille aluksille.

Syyttäjän mukaan kaikki kolme syytettyä merimiestä laiminlöivät velvollisuuksiaan. Heidän olisi tullut pitää varmana tai ainakin todennäköisenä, että huonokuntoisen ankkurin varmistukset pettävät merenkulussa.

9.55

Syyttäjän mukaan ankkureiden kiinnityksistä oli vastuussa yliperämies. Laivan kulusta ja ohjaamisesta taas vastasi toinen perämies.

Syyttäjän mukaan molemmat laiminlöivät velvollisuutensa aluksen hidastumisen selvittämisessä ja siitä, että ankkurit olivat paikoillaan.

Syyttäjä toteaa myös, että ankkurien kiinnipysymisen varmistavat laitteistot olivat silminnähden huonokuntoisia ja asia oli ollut pitkään syytettyjen tiedossa.

– Riski ankkurin putoamisesta ja siitä aiheutuvista vahingoista on ollut välitön koko laivan kulun ajan, syyttäjä sanoo.

9.51

Alus oli jo merelle lähtiessään erittäin huonokuntoinen. Myös sen ankkurointiin käytetty ankkurivinssi ja ankkurin ylhäällä pysymisen varmistamisen laitteet olivat huonokuntoisia, kuluneita ja rikkonaisia.

Syytetyt merimiehet kuuntelevat syytteitä tarkkaavaisina tulkkien välityksellä.

9.47

Suomen viranomaiset tiedustelivat ensimmäisen kaapelirikon jälkeen alukselta, missä sen ankkurit ovat. Syyttäjän mukaan syytetyt vastasivat totuudenvastaisesti molempien ankkureiden olevan paikoillaan.

Ensimmäisen, Estlink 2 -sähkökaapelin katkeamisen jälkeen alus jatkoi matkaansa ja katkoi mennessään vielä tietoliikennekaapeleita. Alus veti ankkuria perässään usean tunnin ajan noin 90 kilometrin matkan.

9.44

Oikeudessa puhutaan nyt hieman Herman Ljungbergin roolista oikeudenkäynnissä. Hänen mukaansa varustamon intressit ovat yhteneväiset syytettyjen intressien kanssa.

Varsinainen oikeudenkäynti alkaa nyt ja syyttäjä lukee syytteet. Syyttäjä sanoo, että rikollinen teko on suoritettu Suomen talousvyöhykkeellä ja kansainvälisillä aluevesillä, mutta rikoksen vaikutukset ovat tapahtuneet Suomessa.

Syyttenä on kapteeni, yliperämies ja perämies. Syyttäjän mukaan he ovat tahallaan aiheuttaneet vakavan vaaran energiahuollolle ja siten yhteiskunnan toiminnalle.

Syyttäjä sanoo, että aluksen ollessa Suomenlahdella sen vasemmanpuoleisen ankkurin kiinnikkeet ovat pettäneet, jolloin ankkuri putosi. Alus jatkoi kuitenkin matkaansa, vaikka ankkurin raahaaminen sen perässä nosti moottorin kierroslukemia merkittävästi. Syyttäjän mukaan aluksen päällystö jätti kierrosluvun nousun syyn selvittämättä.

9.38

Oikeuden puheenjohtajan mukaan oikeudenkäynnin aikana, syyskuun alkupuolella, yritetään kuulla myös todistajiksi nimettyjä laivan henkilökunnan jäseniä, jotka eivät ole syytteessä. On kuitenkin vielä epävarmaa, tavoitetaanko heitä.

9.35

Oikeudenkäynti alkaa.

Yksi tärkeä tapaukseen liittyvä kysymys on, että onko Helsingin käräjäoikeudella ja Suomen viranomaisilla toimivaltaa kansainvälisellä vesialueella tapahtuneessa asiassa. Tämä on todennäköisesti yksi ensimmäisiä salissa käsiteltäviä asioita.

MTV / MIIKKA HUJANEN

Varustamoa edustava Herman Ljungberg on aiemmin todennut kannakseen, ettei toimivaltaa ole.

9.25

Oikeudenkäynnin on määrä alkaa noin viiden minuutin kuluttua. Eagle S:n varustamoa edustava asianajaja Herman Ljungberg on jo saapunut käräjäoikeuteen, kuten myös laivan kapteeni. Ljungberg ei vielä ennen oikeudenkäynnin alkua juurikaan vastaillut median kysymyksiin, mutta totesi mennessään, työmaalla nähdään.

Kaikkinensa oikeudenkäynnille on varattu kuusi päivää.

