Eagle S:n yliperämies kertoi tuhoisan illan kulusta oikeudelle: "Olin sokissa"

Suomenlahden joulupäivän kaapelirikoista syytetyn Eagle S -öljytankkerin yliperämies ei kertomansa mukaan epäillyt minkään olleen pielessä, kunnes ankkuria alettiin nostaa.

Georgialaismies kertoi keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa, että hänen vuoronsa alkoi kello 15 Suomen aikaa. Tätä ennen laiva oli ollut pysähdyksissä, mutta hänelle kerrottiin, että ongelma oli korjattu.

– Vauhtia piti nostaa vaiheittain pikku hiljaa. Kapteeni ilmoitti, että kierroslukua voidaan nostaa 82:een, mies sanoi.

Yliperämiestä ennen työvuorossa ollut toinen perämies kertoi tiistaina kuulemisessaan huonosta säästä. Aluksen nopeus oli hänen mukaansa hidastunut ja moottorin kierrosluvut pienivät, joten moottori päätettiin sammuttaa.

Esitutkinnan mukaan ensimmäinen kaapeli, Viron ja Suomen välillä kulkeva Estlink 2 -sähkönsiirtokaapeli vahingoittui toisen perämiehen työvuoron aikana, noin kello 12.26.

Yliperämiehen mukaan soitto merivartiostolta tuli noin 15.20. Heiltä kysyttiin, ovatko ankkurit ylhäällä ja kiinnitettyinä.

Hän kertoi pyytäneensä toista perämiestä vastaamaan, että kyllä, ankkurit olivat ylhäällä ja kiinni.

– Minä koin sen rutiinikysymykseksi, kun olimme (Suomen) talousalueella. Ajattelin, että kun sää oli huono ja huononi entisestään, että tämä oli vain rutiinikysymys, joka kysytään aluksilta alueella.

Yliperämies sanoi kuulleensa radion kautta, kuinka sama kysymys esitettiin myös toiselle alukselle.

– Se vahvisti olettamusta, että kyse on rutiinikysymyksestä, joka esitetään kaikille alueen laivoille.

"Olin sokissa"

Alus jatkoi matkaansa, ja tutkinnan mukaan kello 18.04–18.44 se vahingoitti vielä neljää merikaapelia.

Yliperämies kertoi, että merivartiosto ilmoitti tuolloin, että alus raahaa paapuurin puoleista ankkuriaan.

– Kapteeni tuli minuutissa komentosillalle ja lähetti minut tarkastamaan asian. Olin ensimmäinen tapahtumapaikalla, yliperämies sanoi.

Ankkuriketju nostettiin ylös Suomen viranomaisten kehotuksesta noin kello 18.50. Noston yhteydessä ankkuri irtosi ketjusta.

Ankkuri löytyi myöhemmin merenpohjasta.

Yliperämieheltä kysyttiin oikeudessa, mitä hän tunsi tai ajatteli, kun tajusi ankkurin puuttuvan ketjusta.

– Olin sokissa, kun ei tällaista tapahdu usein.

Erikoissyyttäjä Heidi Nummela tiedusteli mieheltä, mitä olisi käynyt, jos Suomen viranomaiset eivät olisi olleet huomanneet ankkurin putoamista.

Olisiko Eagle S raahannut sitä aina Tanskaan asti, hän kysyi.

Yliperämiehen mukaan näin "ei tietenkään" olisi käynyt. Hän sanoi, että sään salliessa miehistö työskentelee kannella ja hänen mukaansa seuraavana päivänä joku olisi kiinnittänyt huomiota poikkeavaan ääneen.

Cookinsaarille rekisteröidyn Eagle S -tankkerin epäillään raahanneen joulupäivänä ankkuriaan merenpohjassa noin 90 kilometrin matkan.

Ankkurin putoaminen mereen johtui syyttäjän mukaan sen varmistusten pettämisestä. Ankkurin ylhäällä pysymisen varmistavat laitteet olivat syyttäjän mukaan kulumisen ja pitkään jatkuneen kunnossapidon laiminlyönnin takia huonokuntoisia ja osin rikkonaisia.

Kahta perämiestä ja kapteenia syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjä vaatii heille vähintään kahden ja puolen vuoden vankeutta.

Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Aluksen kapteenia on määrä kuulla perjantaina.

