Syyttäjä vaatii, että Eagle S:n kapteeni ja perämiehet pysyvät Suomessa tuomionantoon asti.

Oli vain ajan kysymys, milloin Eagle S -aluksen ankkuri putoaa mereen, sanoi valtionsyyttäjä Heidi Nummela loppulausunnossaan Suomenlahden kaapelirikkoja koskevassa oikeudenkäynnissä.

Cookinsaarille rekisteröity Eagle S oli syyttäjän mukaan ilmeisen huonokuntoinen ja aluksen kapteeni, yliperämies ja toinen perämies tiesivät tästä. Kapteeni ja perämiehet taas olivat niin ammattitaitoisia ja kokeneita, että syyttäjän mukaan heidän täytyi nähdä riskit joulupäivän kaapelivahinkojen kaltaiselle onnettomuudelle.

– Surkea laiva ja hyvät merimiehet, Nummela summasi.

"Vastattu totuudenvastaisesti"

Syyttäjän mukaan aluksen ankkuri putosi mereen, kun sen varmistukset pettivät. Aluksen epäillään raahanneen ankkuriaan merenpohjassa tuntien ajan ja noin 90 kilometrin matkan katkaisten viisi merikaapelia.

Syytetyillä oli syyttäjän mukaan erityinen velvollisuus huolehtia aluksen kunnosta ja sen turvallisesta kulusta. Kun aluksen vauhti hidastui ensimmäisen kaapelin rikkoutumisen aikaan ja kun Suomen viranomaiset sen jälkeen tiedustelivat alukselta sen ankkurien sijainnista, ankkureita ei käyty tarkastamassa. Alukselta kuitenkin vastattiin, että ankkurit ovat kunnossa.

– Kysymykseen on vastattu totuudenvastaisesti, Nummela sanoi.

Kaikille vaaditaan ehdotonta

Syyttäjä katsoo, ettei aluksen vauhdin hidastumiselle etsitty syytä oikeasta paikasta. Tilannetta alettiin aluksella selvittää moottoriongelmana, mutta syyttäjän mukaan koneviasta ei ole saatu mitään muuta selvitystä kuin syytettyjen kertomukset.

Syyttäjä vaatii kapteenille ja perämiehille vähintään kahden ja puolen vuoden vankeutta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Nummela esitti syyttäjien loppulausunnossa myös vaatimuksen, että syytettyjen matkustuskieltoa jatketaan tuomion antamiseen asti. Syyttäjän mukaan on todennäköistä, että syytetyt lähtevät oikeudenkäynnin jälkeen kotimaihinsa, mistä heidän saamisensa Suomeen rangaistusta suorittamaan olisi epätodennäköistä.