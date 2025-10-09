Käräjäoikeus jätti syytteet muun muassa törkeästä tuhotyöstä tutkimatta, koska sen mukaan tapauksessa ei voitu soveltaa Suomen rikoslakia.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä valittaa Helsingin käräjäoikeuden Eagle S -alukseen liittyvästä tuomiosta.

Käräjäoikeus päätti jättää tutkimatta syytteet, joiden mukaan Venäjän varjolaivastoon kuuluva Eagle S -alus aiheutti useita merikaapelirikkoja Suomenlahdella joulukuussa. Käräjäoikeuden lokakuun alussa annetun tuomion mukaan tapauksessa ei voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta, vaikka väitettyjen rikosten tekopaikaksi voitiinkin katsoa Suomi.

Sen sijaan käräjäoikeus katsoi, että rikosoikeudellinen toimivalta asiassa on aluksen lippuvaltion tai vastaajien kansallisuusvaltioiden tuomioistuimilla.

Syyttäjän mukaan asia etenee Helsingin hovioikeuden käsiteltäväksi.

Miehistö kiistää rikokset

Syyttäjä vaati Cookinsaarille rekisteröidyn Eagle S -aluksen kapteenille, yliperämiehelle ja toiselle perämiehelle vähintään kahden ja puolen vuoden vankeutta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytetyt ovat Intian ja Georgian kansalaisia. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Oikeudenkäynnissä saadun selvityksen perusteella käräjäoikeus katsoi Eagle S:n ankkurin vahingoittaneen viittä merikaapelia syytteessä kuvatuin tavoin. Ankkurin putoaminen mereen johtui oikeuden mukaan sen kiinnitysmekanismin rikkoutumisesta.

Kaapelirikot tapahtuivat kansainvälisellä merialueella mutta Suomen niin sanotulla talousvyöhykkeellä. Syyttäjän mukaan asiassa voidaan soveltaa Suomen rikosoikeutta, sillä seuraukset ilmenivät Suomessa. Rikkoutumisesta seurasi syyttäjän mukaan vakava vaara Suomen energiahuollolle.

Käräjäoikeus katsoi, ettei tuhotyön tunnusmerkistön edellyttämiä seurauksia Suomen energiahuollolle tai tietoliikenteelle kuitenkaan tapahtunut.

Varustamon asianajaja väläyttää vahingonkorvauksia Suomelta