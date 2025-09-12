Syyttäjä vaatii Eagle S:n kapteenille ja kahdelle perämiehelle ehdotonta vankeutta. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Helsingin käräjäoikeudessa on tänään määrä kuulla osapuolten loppulausunnot Suomenlahden kaapelirikkoja koskevassa oikeudenkäynnissä. Cookinsaarille rekisteröidyn Eagle S -tankkerin epäillään raahanneen joulupäivänä ankkuriaan merenpohjassa tuntien ajan ja noin 90 kilometrin matkan katkaisten viisi merikaapelia.

Syyttäjä vaatii Eagle S -aluksen kapteenille, yliperämiehelle ja toiselle perämiehelle vähintään kahden ja puolen vuoden vankeutta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Syyttäjän mukaan ankkurin putoaminen mereen johtui sen varmistusten pettämisestä. Ankkurin ylhäällä pysymisen varmistavat laitteet olivat syyttäjän mukaan kulumisen ja pitkään jatkuneen kunnossapidon laiminlyönnin takia huonokuntoisia ja osin rikkonaisia.

Eagle S:n ankkuriketju nostettiin ylös vasta Suomen viranomaisten kehotuksesta. Noston yhteydessä ankkuri irtosi ketjusta, ja se löytyi myöhemmin merenpohjasta.