Eagle S:n miehistön selitykset eivät vakuuta asiantuntijaa: "Ankkuria ei ole voinut olla huomaamatta"

Euroopan meriturvallisuusviraston johtajan mukaan painavasta ja raahautuvasta ankkurista lähtee niin kova ääni, ettei se ole voinut jäädä huomaamatta.

Eagle S -aluksen tapauksen käsittely jatkuu tänään oikeudessa. Aluksen miehistö on väittänyt, ettei kukaan heistä tiennyt, mitä aluksella tapahtuu.

– Heidän mukaansa aluksessa oli havaittavissa vikaa, mutta he olettivat sen johtuvan moottorista, kertoo Euroopan meriturvallisuusviraston johtaja Markku Mylly.

Mylly sanoo ankkurin painavan noin 11 tonnia eli 11 000 kilogrammaa. 28 metriä kettinkiä painaa taas 4,5 tonnia. Kettingillä tarkoitetaan ankkuriin kiinnitettyä vahvaa ketjua. Sillä nostetaan yleensä raskaita esineitä, kuten tässä tapauksessa ankkuria.

Kuvassa Eagle S -aluksen ankkuri.Handout

– Sieltä kuuluu sellaista kolinaa, ettei se jää huomaamatta. Ankkuri on pitänyt laskea hallitusti. Selitykset eivät tunnu lainkaan uskottavalta.

Jos ankkuri pääsee vahingossa karkaamaan, sitä ei voi hallita enää aluksen ollessa täydessä vauhdissa.

– Menee koko kettinki, eikä laivalle jää mitään jäljelle.

Vastaavia tapauksia käy muilla merillä

Eagle S:n tapaus on herättänyt kysymyksiä siitä, miten merenkulkua valvotaan jatkossa. Myllyn mukaan aluksia on valvottu jo pitempään hyvin tarkasti vuonna 2005 perustetulla liikennevalvontaan ja sen seurantaan tarkoitetulla järjestelmällä.

– Sillä ohjataan alusliikennettä oikeille kaistoille.

Myös rajavartiolaitos on tarkentanut ja tiukentanut valvontaa varsinkin sellaisilla reiteillä, joissa on kaapeleita.

Vastaavia tapauksia sattuu usein muilla merillä, mutta Itämerellä ne ovat harvinaisempia. Syynä on usein pettävä tekniikka, jos aluksella ei ole huolehdittu varotoimenpiteistä.

Itämerellä liikkuu toinen "epäilyttävä" laiva

Itämerellä on havaittu myös toinen alus. Hav Dolphin -aluksen on epäilty kantavan venäläisten vakoiludrooneja. Myös sen hitaus on herättänyt epäilyksiä.

Mylly kuitenkin huomauttaa, että laivat liikkuvat joskus hitaasti tavanomaisista syistä.

– Laivan hitaus voi riippua esimerkiksi aikatalutuksesta. Tässä tapauksessa ei ole mielestäni mitään kummallista.