Näin syyttäjä perustelee tahallisuutta Eagle S -tapauksessa

Eagle S-aluksen kapteenia ja kahta perämiestä epäillään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häiritsemisestä.

Syyttäjän syytteet joulupäivänä ankkurin pudottaneen Eagle S -aluksen kapteenia ja kahta perämiestä kohtaan lähtevät siitä, että kaapeleiden katkeamiseen johtaneet teot ovat olleet tahallisia.

Aluesyyttäjä Mikko Larkia korostaa, että yleiskielinen tahallisuus ja rikosoikeudellinen tahallisuus ovat kaksi eri asiaa.

– Rikosoikeudellinen tahallisuus voi myös täyttyä sillä, että jos ankkuri on pudonnut ja sitä tietoisesti vedetään perässä. Jos alus vetää useita kilometrejä ankkuria perässä, niin miten voi olla, ettei sitä huomata.

Valtionsyyttäjä Heidi Nummela täsmentää, ettei kyse ole siitä, että "joku olisi käynyt yön pimeydessä pudottamassa ankkurin rikkoakseen kaapeleita".

Eagle S:n ankkuri kuvattuna merenpohjassa.Poliisi

– Lähdemme siitä, että on laiminlyöty ehdottomia velvollisuuksia, jotta estetään tapahtunut. Velvollisuuksien laiminlyönti on johtanut todennäköiseen tai hyvin arvattavaan seuraukseen eli siihen, että ankkuri rikkoo aluksen kulkiessa näitä kaapeleita, Nummela sanoo.

Tätä tulkintaa heijastaa myös syyttäjien mukaan se, keitä on nyt syytettyinä.

Epäiltyä tapauksessa oli aiemmin useampikin, nyt syytetään aluksen kapteenia ja kahta perämiestä.

– Kaksi heistä ovat ohjanneet alusta, kun kaapeleita on mennyt rikki, Nummela sanoo.

Eagle S:n kapteeni saapumassa oikeuteen.Lehtikuva

Sähkö- ja telekaapeleiden katkeaminen aiheuttaa syyttäjien mukaan monenlaista haittaa ja riskiä yhteiskunnalle.

– Tämä on ainoa tällainen rikosasia, jota meillä on käsitelty. Uskoisin, että rikosnimikkeet ovat sellaisia, joita ei ole aikaisemmin käsitelty, Nummela luonnehtii tapauksen poikkeuksellisuutta.

Tällaista rangaistusta syyttäjä vaatii

Syyttäjä vaatii oikeudessa 2,5 vuoden vankeutta syytetyille.

Rangaistusasteikko törkeästä tuhotyöstä on kahdesta vuodesta kymmeneen vuoteen.

– Asia voi käsittelyaikana tarkentua, mutta tästä on nyt lähdetty liikkeelle.