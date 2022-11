Tapparassa käsillä iso muutos – Jukka Jalonen ottaa kantaa yllätysratkaisuun: "Hänestä voi olla varma tiettyjen asioiden suhteen"

IMAGO/Geisser/ All Over Press

SM-liigan viime vuosien menestysseura on ollut pitkään Jukka Rautakorven ja Jussi Tapolan komennossa. Rautakorpi on jo JYPin leivissä, ja Tapola on jättämättä kirvesrinnat tämän kauden jälkeen. Edessä on siis suuri muutos.

– Tappara on varmaan ajatellut niin, että he yrittävät löytää tähän tilanteeseen mahdollisimman hyvän valmentajan. He ehkä kokevat, että Suomessa vapaana olevissa (valmentajissa) ei heille riittävän hyvää tällä hetkellä ole. He ovat kaikki kiinni jossain, ja he päätyvät ulkomaalaiseen, Jalonen pyörittelee.