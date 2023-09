"Hänen piikkiinsä ei voi laittaa" – neljä kasvoa erityiseen prässiin SM-liigassa, lähtökohdissa merkittäviä eroja

Rikard Grönborg, 55, Tappara

Matias "Maso" Lehtonen, 35, HPK

Sihvonen: Lehtosen etu on, että seurassa on otettu nyt pohjakosketus. Hänen piikkiinsä ei voi paljonkaan laittaa asioita. Herkullinen maaperä Lehtoselle. Meidän peli on kuitenkin vasta otsikkotasolla hallinnassa. On organisoinut HPK-lätkän jopa paremmin, kuin mitä odotin. Maso Lehtonen on yksi kaikkien aikojen parhaita SM-liigavalmentajia suustaan. Sosiaalinen huipputapaus, joka on hurmannut kaikki. Se ei ole vain moite, että tällaista taitoa käyttää. Pelaajien keskimääräinen laatu on vaarassa sortaa ilmapiirin ja muun hyvän, joka on Lehtosen toimesta luotu. Hänen kaikkia kykyjään ei saada tietää, koska pelaajat ovat niin heikkoja.