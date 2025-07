TPS hurjastelee: Taas nimekäs vahvistus

Jääkiekon SM-liigassa pelaava Turun Palloseura jatkoi aktiivista otettaan siirtomarkkinoilla hankkimalla puolustaja Tarmo Reunasen riveihinsä kahden vuoden sopimuksella.

Reunanen, 27, pelasi viime kaudella Tshekin liigan Karlovy Varyssa ja sitä ennen Rauman Lukossa. TPS:n junioriputken kasvatti edusti turkulaisseuraa viimeksi kaudella 2017–2018.

Myös Leijonista tuttu Reunanen on pelannut kotimaan Liigassa 265 runkosarjaottelua ja tehnyt niissä 100 tehopistettä (30+70). Puolustaja on pelannut myös neljä NHL-ottelua New York Rangersin paidassa.

– "Taren" kilpailuhenkisyys, erinomainen työmoraali ja johtajuus näkyvät niin kaukalossa kuin pukukopissa, ja uskomme hänen olevan avainroolissa joukkueen puolustuksessa, TPS:n urheilujohtaja Mika Suoraniemi sanoi tiedotteessa.

Toni Söderholmin valmennukseen siirtynyt TPS teki myös maanantaina kovan hankinnan, kun seura värväsi riveihinsä pitkään Sveitsin liigassa pelanneen hyökkääjän Aleksi Saarelan. Toukokuun lopussa se kertoi veteraanihyökkääjä Veli-Matti Savinaisen sopimuksesta.