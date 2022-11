Leijonien MM-sankarin tilanne sapettaa Jukka Jalosta: "Kun katselen NHL:ää telkkarista…"

Manninen pelasi harjoituskaudella Golden Knightsissa, mutta runkosarjakauden hän on joutunut aloittamaan farmisarja AHL:ssä Henderson Silver Knightsissa. Jääkiekkoymmärryksessäänkin maailman eliittitasoa oleva Jalonen olisi suonut Manniselle paikan ylhäällä.

– Kyllä minua harmittaa, että "Mane" ei päässyt pelaamaan. Totta kai koutsit ottavat aina parhaat pelaajat, se on selvä asia. Mutta kun katselen NHL:ää telkkarista, vaikka eilen illalla kahdeksan aikaan (sunnuntain ottelu New Jersey Devils – Columbus Blue Jackets), kyllä minä uskon, että Manninen olisi aika hyvä siellä kentällä ollut parhaimmillaan. Ei kahta sanaa siitä, etteikö hän olisi mahtunut jompaankumpaan tai ehkä molempiin joukkueisiin neljän sentterin joukkoon, Jalonen ruoti.

Kausi on toki vasta alussa.

– Paikat olivat varmaan jo tietyllä tavalla laitettu, että nuo neljä sentteriä aloittavat, jos he ovat terveitä ja Mane Manninen on AHL:ssä. Jos hän pelaa hyvin siellä ja jos tulee tarvetta, hänet nostetaan. Toivottavasti hän pääsisi jossain vaiheessa kokeilemaan ja saisi kunnon sauman siellä.

Golden Knights on tuskin parhaillaan lähdössä suuresti pelaavaa kokoonpanoaan veivaamaan, kun kausi on käynnistynyt erinomaisesti ja vegasilaisseura on sarjan kärkijoukkueita.