Aleksi Saarelalta yllätysveto – ei palaakaan Suomessa Lukkoon

Armeijan takia Suomeen palannut Aleksi Saarela pelaa tulevalla kaudella SM-liigassa. Saarela ei kuitenkaan palaa aiemman seuransa Rauman Lukon paitaan, vaan hän vaihtaa TPS:n nuttuun.

Asia varmistui maanantaina, kun TPS tiedotti Saarelan yksivuotisesta sopimuksesta.

Saarela, 28, joutui palaamaan Suomeen suorittamaan asepalveluksen. Tämän myötä hän purki sopimuksensa sveitsiläisseura SCL Tigersin kanssa.

Saarela ehti edustaa Tigersia neljän kauden ajan.

Saarela pelasi edellisen kerran SM-liigassa kaudella 2020–21, milloin hän voitti Suomen mestaruuden Lukossa.

TPS ylsi viime kaudella pudotuspeleihin häviten ensimmäisellä kierroksella SaiPalle. TPS vaihtoi kauden jälkeen päävalmentajaa, kun Toni Söderholm peri Tommi Miettisen pestin.

– Totta kai kun armeija tulee vastaan, se suoritetaan – ja suoritetaan kunnialla. Isänmaan puolustusvelvollisuudet hoidetaan ylpeydellä. Ja vaikka toisaalta oli haikea lähteä Sveitsistä, niin todella innostuneena tulen takaisin Liigaan ja nyt Tepsiin. Söden kanssa ehdin juttelemaan heti, kun tämä varmistui. Söde soitti saman tien ja juteltiin pitkä puhelu siitä, mitä Tepsin uusi tuleminen pitää sisällään, ja Mikko soitti vielä sen jälkeen. Se sopi kuin nenä päähän – oma ideologia siitä, miten jääkiekkoa pitäisi pelata, ja mitä Tepsi haluaa. Oli kyllä heti tosi innostunut fiilis asiasta, Saarela sanoo.

Saarela on pelannut ammattilaisurallaan pääosin laitahyökkääjänä. TPS:ssä kuvio kuitenkin muuttuu.

– Harvoin on mahdollisuus saada Liigaan näin laadukas kotimainen huippupelaaja parhaassa iässään. Aleksi tuo joukkueeseemme dynaamista luistelua, pelirohkeutta ja vahvaa kansainvälistä kokemusta. Hän on todella monipuolinen huippuhyökkääjä, joka yhdistää nopeuden, viimeistelytaidon ja kilpailullisuuden. Hän tuo kentälle vaatimustasoa, kovuutta ja esimerkillistä asennetta. Hankimme hänet pelaamaan joukkueen kärki keskushyökkääjänä ja on aivan mahtavaa saada hänen kaltaisensa pelaaja tänne Turkuun, TPS:n urheilujohtaja Mika Suoraniemi kertoo.