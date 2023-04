TPS:n ulos potkimalla mestariluotsilla yksi valtava puute – asiantuntija väläyttää silti jo työtarjousta: "Varmasti yksi, jota kysytään"

– Myös urheilujohtaja (Rauli Urama) on epäonnistunut. Se on irvokas näytelmä, jos kenenkään muun pää ei putoa tai ei myönnetä, että virheitä on tehty, Sihvonen toteaa surkean 100-vuotisjuhlakauden pelanneen TPS:n viime perjantaina ilmoittamasta ratkaisusta.