Jukka Jalonen ylistää uusia Leijonat-hyökkääjiä: "Parhaimmillaan erinomainen taikuri" – maajoukkueelta myös harvinainen ratkaisu

Leijonat lähtee marraskuussa Turussa pelattavaan Karjala-turnaukseen kokeneella joukkueella, joka vilisee arvokisavoittajia, mutta joukossa on neljä tuorettakin kasvoa: kotoisessa SM-liigassa pelaavat hyökkääjät Aapeli Räsänen, Joose Antonen, Joona Ikonen ja Eetu Liukas.

Jalonen pohtii Räsäsen erottuvan KalPassa massasta jo parhaan pistemiehen kultakypärällään ja ykkössentterinä.

– Rightin senttereitä on yleensäkin aika vähän liikenteessä. Hän on vahva aloittaja ja hyvä maalinedustapelaaja. Pystyy pelaamaan molempiin suuntiin ja on fiksu kaveri kentän ulkopuolellakin, Jalonen kehuu.

Uusista pelaajista myös KooKoon Antonen ja Ilveksen Ikonen pelaavat oikea käsi alhaalla.

– Antonen on KooKoossa Ilveksen jälkeen minun mielestäni nostanut koko ajan kokonaisvaltaisen pelaamisen tasoaan. Ilveksessä jo aikanaan muutama vuosi sitten tuli häntä seurattua. Taidot, pelikäsitys kiekon kanssa ja koko kaikki riittävät. Aikaisemmin on ollut vähän pailahtelevaa, mutta nyt jämäkämpää tekemistä molempiin suuntiin. Hän on parhaimmillaan erinomainen taikuri kiekon kanssa. Pystyy tekemään maaleja ja pystyy syöttämään.

– Ikonen, kolmas rightin pelaaja, on vähän pienempikokoinen kuin nämä kaksi muuta, mutta hän on todella monipuolinen pelaaja. Pystyy pelaamaan ylivoimaa ja alivoimaa. On tosi sitkeä kamppailija, vahva kamppailija kokoonsa nähden. Tasainen, luotettava pelaaja kaikin puolin. On minun mielestäni ottanut napsun eteenpäin alkusyksyn aikana viime kauteen verrattuna.

TPS:stä viime kauden jälkeen siirtynyt Liukas on 20-vuotiaana joukkueen nuorin peluri.

– Hän pelasi minun mielestäni jo viime keväänä hyvät playoffsit ja on jatkanut samalla lailla Kerhossa. Isokokoinen, fyysinen pelaaja. Hän pelaa kuitenkin puhtaasti kovaa, mikä on tärkeää tässä lajissa: pitää pysyä mieluummin kentän puolella kuin jäähyllä. Hän menee maalille, ampuu ja on röyhkeä ja oikealla tavalla epäitsekäs joukkuepelaaja, Jalonen suitsuttaa.

Sveitsin-turnauksenkin joukkuetta jo vahvasti rakennettu

Karjala-turnauksen jälkeen seuraavana ohjelmassa oleva Sveitsin EHT-turnee tahkotaan kuukausi myöhemmin joulukuun puolivälissä. Jalosen mukaan kyseiseen turneeseen ollaan kasaamassa täysin eri joukkuetta, jossa olisivat 25 eri kenttäpelaajaa ja kaksi eri maalivahtia. Kaikkiaan Leijonissa olisi näin kahdessa turnauksessa jalkeilla 50 kenttäpeluria ja kaksi molaria.

Maajoukkueessa ollaan hyvien pelaajien paljoudessa päädytty harvinaiseen ratkaisuun.

– Toistakin joukkuetta ollaan aika vahvasti rakennettu. Meillä on jo yli 10 pelaajaa sovittu siihenkin tapahtumaan. Harvemmin on tehty niin, mutta nyt haluttiin antaa kokeneemmalle kalustolle päätäntävaltaa siitä, kumpaan turnaukseen haluaa tulla, Jalonen avaa.

Jalonen huomauttaa, että joukkueita kasatessa täytyy miettiä roolejakin, jotta jokainen pystyisi käyttämään omia vahvuuksiaan. Kaikki eivät voi olla niin sanotusti kiekollisia pakkeja, ja esimerkiksi ylivoima-aikaa on tarjolla vain rajatulle osalle joukkueesta.

Suomi saa linjallaan myös isosta joukosta eri pelaajia paljon arvokasta maajoukkuedataa seuraavan kevään MM-kisoja silmällä pitäen. EHT-turnauksia on kaudessa yhteensä neljä.