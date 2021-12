Tanssitaanko näiden julkkispariskuntien häitä tulevana vuonna? He kihlautuivat vuonna 2021

Ilmeisen rakkaudentäyteinen vuosi on ilahduttanut lukuisilla romanttisilla kihlauksilla.

Lindsay Lohan ja Bader Shammas

Lohan on tunnettu muun muassa elokuvista Mean Girls ja Ansa vanhemmille.

Lohan ja Shammas ovat seurustelleet muutaman vuoden ajan. Kaksikko on pitänyt suhteensa suurilta osin yksityisenä.

Ed “Big Ed” Brown ja Liz Woods

Pariskunnan romanssi on ollut melkoista vuoristorataa , mutta draamasta huolimatta rakkaus voitti ja pari kihlautui.

Kristen Stewart ja Dylan Meyer

– Me menemme naimisiin, me todellakin teemme sen! Halusin että minua kositaan, ja luulen tehneeni hyvin selväksi, mitä haluaisin ja hän (Meyer) onnistui siinä täydellisesti, Stewart kertoi The Howard Stern showssa.