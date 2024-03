Mies kuvasi romanttisen kosinnan rannalla, mutta videolle tallentuikin jotain ylimääräistä

" Näytin videon heille ja nauroimme kaikki katketaksemme"

– He ovat olleet ystäviä kauan ja kosinta oli yllätys. Olin piilossa kaukana heistä, ja siksi video on niin kaukaa. Jälkeenpäin näytin videon heille ja nauroimme kaikki katketaksemme. He rakastivat sitä.