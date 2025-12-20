Etelässäkin on vielä mahdollisuus valkealle jouluaatolle.

Lauantaita vietetään eteläisessä Suomessa vielä plus-asteissa, mutta jo huomenna sunnuntaina tuulensuunta kääntyy pohjoiseen ja alkaa viilentää ilmaa. Yleisilme muuttuu kirkkaammaksi, ja aurinkokin saattaa paikoin pilkahdella.

– Kaikkein jännin päivä tulee olemaan maanantai. Se sanelee myös koko joulun lumitilanteen siellä, missä ei tällä hetkellä ole lunta, meteorologi Markus Mäntykannas sanoo.

Etelässä painutaan viimeistään maanantai-iltana pakkaselle, joka näyttäisi jatkuvan ainakin jouluaattoon asti. Siksi siellä, missä lunta maanantaina tai vielä tiistaiyönä sataa, se näyttäisi myös jäävän maahan.

– Sade tulee yksinomaan lumena, joka vähintäänkin paikallisesti antaa väriä maanantain aikana etelä- ja keski-Suomeen, Mäntykannas sanoo.

– Tämä talvinen vaihe ei kestä kauaa, mutta ajoitus on sikäli upea, että lumi saattaisi sinnitellä pari päivää juuri jouluaattoon saakka. Eli ehkä saataisiin kuin saataisiinkin sinne tänne eteläänkin valkoinen jouluaatto.

Lumen mahdollisuus koskee kaikkia vielä lumettomia alueita.

– Tässä vaiheessa on kuitenkin vielä mahdotonta sanoa, mihin lumikuurot osuvat. Puhutaan paikallisista ja ohimenevistä kuuroista. Joka paikkakunnalle niitä ei tule, Mäntykannas sanoo.

– Valistunut arvaukseni on, että maanantaina on 30 prosentin mahdollisuus, että lunta tulisi Helsinkiin. Ja jos silloin jotain tulee, niin se näyttäisi maahan kyllä jäävän.

Pohjoisessa lunta on "vaikka muille jakaa" ja aatto takuuvarmasti valkea. Lumiraja kulkee kuitenkin hyvin pohjoisessa, jopa Oulun korkeudella.

Joulunviettoon autolla?

Mäntykannas arvioi, että tänä vuonna mikään joulua edeltävä päivä ei ole autoilijan kannalta ylitse muiden.

Aatonaattona liikkeelle lähtevät saavat näillä näkymin taittaa matkaa poutaisessa pakkassäässä.

– Tiet voivat olla paikoin liukkaita, kun pakastuu, mutta näkyvyys on kaiken kaikkiaan hyvä. Pohjois-Suomen yli liikkuvaa lumisadealuetta lukuun ottamatta tiistai on poutainen, osin jopa aurinkoinen pakkaspäivä.

– Kaiken kaikkiaan joulun menoliikenteen sää näyttäisi tänä vuonna ihan hyvältä, Mäntykannas sanoo.