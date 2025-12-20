Joulun menoliikenne alkoi jo perjantaina, mutta millainen sää autoilijoita odottaa tulevina päivinä?
Osa ihmisistä aloitti matkan joulunviettoon jo perjantaina, mutta joulun menoliikenteen odotetaan jatkuvan vielä ensi viikon alkuun.
Menoliikenteen huippu ajoittuu tiistaille eli jouluaatonaatolle.
MTV Uutisten meteorologilla Liisa Rintaniemelle on autoilijoille hyviä uutisia.
– Kaiken kaikkiaan näyttää mukavalta talvisäältä, Rintaniemi summaa.
Sunnuntaina lämpötila painuu pakkasen puolelle Etelä-Suomessakin, mikä tietää sitä, että kosteat tienpinnat ovat vaarassa jäätyä.
– Toisaalta sunnuntaina ei ole runsaita sateita liikkeellä, Rintaniemi kertoo.
Sää on sunnuntaina pääasiassa poutainen koko maassa, paitsi Lapissa sataa lumikuuroja.
"Aurinkolasit päähän"
Myös maanantai näyttää poutaiselta. Lämpötila pysyttelee koko maassa pakkasen puolella.
Maanantaina maan etelä- ja keskiosissa kehittyy pieniä lumikuuroja, mutta Rintaniemen mukaan kuurot ovat hyvin paikallisia.
– Ajokeliä ne haittaavat vain hyvin paikallisesti.
Tiistaina Pohjois-Suomessa liikkujille on luvassa sakeampiakin lumipyryjä, jotka jättävät jälkeensä pienen lumikerroksen.
Muualla maassa tiistai on aurinkoinen pakkaspäivä, eikä lumikuuroja ole juurikaan luvassa.
– Hyvin rauhallisessa säässä saadaan ajella. Jos pääsee tiistaina päivällä ajelemaan, niin aurinkolasit vaan päähän, Rintaniemi kertoo