Pakkaslunta pölisee tänään pitkin Etelä- ja Keski-Suomea.
Kuivaa pakkaslunta on sadellut Suomessa eilisaamusta alkaen. Meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo, että sateet ovat aika vaatimattoman näköisiä tutkalla, mutta kyse on kuitenkin melko laaja-alaisesta lumentulosta. Lumisateet jatkuvat vielä pitkin päivää.
– Se haittaa ajonäkyvyyttä liikenteessä, lumi pölisee siellä edessä ajavan auton vanavedessä. Tuuli tuiskuttaa jo aurattujakin tieosuuksia umpeen, ja saattaa kinostaa lunta arvaamattomasti.
Koillistuulen tuivertamaa kuivaa pakkaslunta tulee Suomen etelä- ja keskiosassa paikoin sakeammin ja paikon kevyemmin.
– Ulkoilusää ei tänään ihan kauhean leppoisalta tunnu, kun tuo jäinen lumi siellä pistelee naamaan. Tuuli lisää merkittävästi pakkasen purevuutta.
Pohjois-Suomi sen sijaan on edelleen poutainen. Pilvisyys pyrkii hieman lisääntymään Etelä-Lapista alkaen ja se on päässyt miedontamaan pohjoisen kaikkein kireimpiä pakkaslukemia.
Laaksoalueilta voi kuitenkin vielä tämän päivän aikana löytyä lähes -40 asteen hyisiä lukemia.
Alkavasta viikosta tulossa leudompi
Maanantaina viikko alkaa pilvistyvän sään merkeissä ja Lapissakin pääsee vihdoin pakkanen hellittämään. Muonion suunnalla voi vielä huomennakin tosin olla -30 asteen lukemia, mutta sitten pakkaslukemat alkavat hiljalleen tasoittua.
Sää jatkuu tästä huolimatta talvisena koko Suomessa ja pakkaslukemat ovat viikon puolivälin kieppeille asti kaksinumeroisia.
– Mutta vähitellen lännestä pyrkii meille sateita. Näyttää sille, että viikon puolivälin jälkeen ne pääsisivät tänne kulkeutumaan. Niiden mukana alkaa virrata myös hieman leudompaa ilmaa.
Rintaniemen mukaan ennusteet eivät kuitenkaan ole vielä yksimielisiä siitä, kuinka leutoa ilmaa on tulossa ja mennäänkö ihan nollaan asti.
– Mutta suojasääkin on viikonloppuna mahdollinen.