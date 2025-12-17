Sydneyn joukkosurmasta syytetty heräsi koomasta tiistaina, sillä hän haavoittui sunnuntain joukkoampumisen jälkimainingeissa.
Australiassa Sydneyn joukkoampumisesta epäiltyä vastaan nostettiin keskiviikkona syytteet muun muassa 15 murhasta ja terrorismirikoksesta. Sunnuntaina ainakin 15 ihmistä sai surmansa ja yli 40 haavoittui ampumisessa suositulla uimarannalla Sydneyssä Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa.
Australian yleisradioyhtiö ABC:n mukaan 24-vuotias epäilty sai syytteet yhteensä lähes 60 rikoksesta. Niihin kuuluu myös esimerkiksi syytteitä murhayrityksistä ja räjähteen sijoittamisesta rakennukseen tai sen lähelle.
Bondi Beachin joukkoampumisesta epäillään isää ja poikaa. 50-vuotias epäilty kuoli paikan päällä poliisin luoteihin, ja 24-vuotias epäilty vietiin kriittisessä tilassa sairaalaan. ABC:n mukaan syytetty heräsi koomasta tiistaina.
Ampujia on tiettävästi motivoinut ääri-islamistinen Isis-ideologia.
Epäiltyjen on kerrottu viettäneen aikaa Filippiineillä ennen joukkoampumista. ABC:n mukaan filippiiniläisviranomaiset vahvistivat, että miehet olivat olleet maassa lähes koko marraskuun.
Epäillyt olivat olleet Mindanaon saarella, jossa toimii islamistisia ääriryhmiä. Australialaisviranomaiset tutkivat, tapasivatko epäillyt ampujat joitakin näistä ryhmistä. Filippiiniläisviranomaiset kertoivat keskiviikkona, että minkäänlaisesta terrorismikoulutuksesta ei ole löytynyt todisteita.