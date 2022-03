Tällainen on sotilasprofessorin arvio, kuinka Venäjä aikoo vallata Kiovan: "En usko siihen, että sinne on lähdetty leikkimään’"

– Ainakin (kolonnan) kärki on jo saapunut Antonovin lentokentän liepeille. Se nyt varmasti ryhmitetään uudelleen ja muodostetaan siitä Kiovan piiritystä tukevat osat, ja niin ollen vahvistetaan piiritysrengasta, Palokangas sanoo.

Palokangas ihmettelee sitä, kuinka kolonna on päässyt etenemään pitkälle Ukrainaan lähes tappioitta. Eräs syy voi olla se, että kolonnan matka on edennyt hitaasti. Miksei Ukraina ole estänyt kolonnan etenemistä?

– Näyttäisi siltä, että Venäjällä on paikallinen tai alueellinen ilmaherruus, jolloin vaikuttaminen ilmasta käsin on vaikeaa. Ja toisaalta Ukrainan puolustusvoimilla ei ole sellaisia aseita siinä lähettyvillä, joiden kantama riittäisi suoraan vaikuttamaan siihen.

Erikoinen teoria venäläisten sotilaallisista toimista

– Silloin kun lähdetään hyökkäämään ja valtaamaan isoa kaupunkia, niin siihen käytetään kaikki käytettävissä oleva voima ja ennen kaikkea paras kyky. En usko siihen, että sinne on lähdetty leikkimään. Kiovan valtaaminen on valtava ja vaikea operaatio, Palokangas sanoo.

– Kiovan halkaisee iso vesistö, Dnepr-joki. Se on valtavan kokoinen ja levyinen joki keskellä Kiovaa. Se muodostaa hyökkääjälle esteen, joka täytyy ylittää, Palokangas sanoo.

Tšetšeenijoukot ’’puhdistamaan’’ Kiova?

Palokankaan mukaan tšetšeenien erikoistaitona on se, että he osaavat taistella kaupunkiolosuhteissa. Sotilasprofessorin arvion mukaan tšetšeenien tehtävänä on ’’puhdistaa’’ Kiova, kun piiritysjoukot ovat heikentäneet tarpeeksi pääkaupungin puolustusta.