Harkova on humanitäärisen katastrofin keskellä – sotilasprofessorin mukaan kaupunki pystyy puolustautumaan: "Siellä täytyy olla katkeamaton huolto"

Itä-Ukrainassa sijaitsevaan Harkovan kaupunkiin on kohdistunut lukuisia ohjus- ja pommi-iskuja siitä asti, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä viime viikon torstaina, 24. helmikuuta.

Tänään keskiviikkona Ukrainan mukaan venäläiset laskuvarjojoukot ovat iskeneet kaupunkiin. Ukraina on raportoinut venäläisten maavoimien iskuista paikalliseen sairaalaan ja ohjusten osuneen asuintaloihin ja aluehallinnon rakennuksiin.

– Tilanne on erittäin vakava. Jos venäläisten piiritysrengas on sulkeutunut ja väestö on siellä keskellä, niin siitä tulee humanitäärinen katastrofi. Siviilitappiolta ei voida välttyä, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Marko Palokangas.