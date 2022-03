Ukraina: Venäläiset sotavangit luovutetaan, jos heidän äitinsä tulevat noutamaan heidät

Liikettä on pidetty myös keinona nöyryyttää Venäjää, joka on pyrkinyt piilottelemaan tappioitaan sodassa, kuten myös sotatoimiensa laajuutta Ukrainassa.

Ukrainan sisäministeriö on avannut myös Telegram-kanavan, jonka tarkoituksena on jakaa tietoja vangituista sotavangeista, kertoo brittilehti Guardian. Guardianin mukaan osa venäläisistä on saanut tietää vasta kanavan kautta, että heidän läheisensä on lähetetty taisteluihin Ukrainaan.