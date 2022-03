"Valtava määrä disinformaatiota": Venäjän valtiollinen Russia Today -kanava ja uutistoimisto Sputnik eivät saa enää toimia EU:ssa

EU on kieltänyt Venäjän valtiollisen Russia Today -kanavan (RT) ja valtiollisen uutistoimiston Sputnikin sekä niiden tytäryhtiöiden toiminnan EU:n alueella.

Pakotteet kattavat kaiken tiedonvälityksen niin kaapeli-, satelliitti- kuin verkkoyhteyksien kautta. Pakotteilla RT:n ja Sputnikin toimiluvat on lakkautettu kaikissa EU-maissa.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Venäjän hyökkäyksen yhteydessä on nähty valtava määrä propagandaa ja disinformaatiota. Von der Leyen toteaa, ettei EU salli Kremlin tukijoiden levittävän valheita unionin alueella.

– Sodan aikaan sanoilla on väliä, von der Leyen kommentoi tiedotteessaan.

Trollit levittävät disinformaatiota, mutta jokainen voi vaikuttaa, miten väärä tieto lopulta leviää:

Sberbank ja Gazprombank säästyivät Swift-sululta

Swift-maksujärjestelmä on hyvin keskeinen työkalu pankeille ja rahoituslaitoksille.

EU on jo ennen Swift-sulkua määrännyt muita pakotteita lukuisille venäläispankeille.

Pakotteet laajenevat edelleen

EU on myös langettanut muita Venäjän vastaisia pakotteita, kuten lisännyt pakotelistoilleen venäläisiä oligarkkeja. EU:n ilmatila on suljettu venäläiskoneilta ja esimerkiksi teknologiavientiä on rajoitettu.