Nyt puhuu poliisi: Tällaisia seksuaalirikoksia taksikuskit tekevät päihtyneille uhreille

MTV Uutiset kertoi keskiviikkona, että taksinkuljettajien tekemiksi epäiltyjen seksuaalirikosten määrä on noussut koko ajan vuoden 2018 taksiuudistuksen jälkeen.

Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön johtaja Ritva Elomaa kertoi Rikospaikan eilisessä haastattelussa, että tämän ja viime vuoden aikana Helsingin poliisiin on kirjattu yhteensä lähes 50 rikosilmoitusta, jossa taksinkuljettajaa epäillään seksuaalirikoksesta.

Valtaosa rikoksista epäillyistä kuljettajista on ulkomaalaistaustaisia.

Elomaa kertoo nyt minkälainen on tyypillinen taksikyytiin liittyvä seksuaalirikostapaus.

Tekoaika yö, uhri nuori nainen

Tyypillinen rikoksen uhri on päihtynyt, 1990- tai 2000-luvulla syntynyt nainen.

– Päihtymys on varmasti yksi syy, miksi he valikoituvat uhreiksi, Elomaa sanoo.

Rikokseen johtaneita kyytejä taas on tilattu sekä erilaisista kyytisovelluksista että pitkään alalla toimineilta taksiyrityksiltä, Elomaa kertoo.

Helsingissä korostuu kolme paikkaa

– Seksuaalisista ahdisteluista niin tyypillinen tekotapa on, että että se tehdään koskettelemalla sopimattomasti tai ehdottelemalla seksiä kiellosta huolimatta. Ja sitten jos on raiskausrikos kyseessä, se tyypillisesti on tapahtunut taksissa tai kuljettamalla uhri syrjäiseen paikkaan.