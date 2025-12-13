Poliisi suoritti eilen taksiratsian Lahdessa.
Lahdessa toteutettiin eilen taksiliikenteen yhteisvalvonta, jonka aikana tarkastettiin yhteensä 35 taksia.
Poliisi kertoo, että eniten puutteita havaittiin ajopäiväkirjan pidossa sekä hintatietojen esittämisessä. Valvonnassa tavattiin myös yksi pimeä taksi.
Valvontaa suoritettiin poimimalla ajoneuvoja tarkastukseen muun liikenteen joukosta.
Poliisi kirjoitti valvonnan aikana viisi sakkoa. Lisäksi määrättiin seitsemän liikennevirhemaksua.
– Yksi taksinkuljettaja katsoi jalkapalloa ajaessaan ja yhdellä taksinkuljettajalla oli kuljettajan jalkatilassa nippu papereita, pahvilaatikko, tyhjä tölkki, lasipullo ja tyhjä muovipullo, kommentoi ylikonstaapeli valvonnan tuloksista.