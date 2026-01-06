Taksiautoista oli rikottu ikkunoita ja yhden auton sisällä oli räjäytetty ilotulite.
Lapin poliisille on tehty rikosilmoituksia useisiin taksiautoihin Rovaniemellä kohdistuneista vahingonteoista 5.–6. tammikuuta eli maanantain ja loppiaistiistain välisen yön aikana.
Takseista oli poliisin tiedotteen mukaan rikottu ikkunoita eri puolilla Rovaniemen kaupunkia, ainakin Louhikkotiellä, Kolpeneentiellä, Kuntotiellä ja Ahkiomaantiellä.
Ahkiomaantiellä auton sisällä oli lisäksi räjäytetty ilotulite. Tapauksia tutkitaan vahingontekoina.
Poliisi pyytää yleisöltä vihjeitä vahingontekoihin liittyen. Vihjeet voi ilmoittaa puhelinvastaajaan numerossa 029 546 6250, viestitse Whatsappiin 050 415 5803 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi.