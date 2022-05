Takana kahden vuoden suhde – missä vaiheessa kondomin voi jättää pois? Raati vastaa: "Täytyy pystyä luottamaan siihen, ettei puoliso käy vieraissa"

Näin raati vastasi

"Jos kummallakaan ei ole muita seksikumppaneita ja testit ovat puhtaat, niin silloin on ihan ok olla ilman kondomia. Ei kumppanien määrä tee sitä riskiä, kun taudit voi saada ihan ensimmäisellä kerralla jo." – Nainen, 33, avoliitossa

"En harrastaisi ennen kuin mies tekee seksitautitestin. Jos hän haluaa seksiä ilman kondomia, sinun vastaehtosi tulee olla testin tekeminen jos, ja kun, siihen on oikeasti aihetta." – Mies, 19, parisuhteessa

"Kun suhde on varmalla pohjalla ja aikomuksena olla "loppuikä" yhdessä. Testien jälkeen voisin olla ilman kondomia sitten." – Nainen, 44, avoliitossa

"Käykää testissä, niin asiaa ei tarvitse pidempään pohtia, ja kondomin voi jättää pois. Jos välittämistä oikeasti on, asiasta pitäisi olla myös helppo keskustella – onhan kyseessä molempien terveys." – Nainen, 37, avoliitossa

"Noista peloista kannattaisi käydä puhumassa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Jos siis pelko on ainoa syy, miksi et halua." – Nainen, 36, avoliitossa

"Aika alkuvaiheessa seurustelua olisi voinut ottaa vaikka testit taudeista. Itse ainakin käyn testeissä säännöllisesti. Jos testit on negat, en näe mitään syytä olla antamatta seksiä ilman kumia. Kunhan vain ehkäisy muuten kunnossa." – Nainen, 27, parisuhteessa

"Käykää molemmat tautitesteissä, toisiko se mielenrauhaa? Kannattaa myös lukea hp-viruksista, niitä on useita ja suurimmalla osalla väestöstä. Tutki rohkeasti omaa seksuaalisuutta ja koita hieman rentoutua. Seksin kuuluu olla rentoa, silloin siitä nauttii." – Nainen, 29, parisuhteessa

"Olisin ilman kondomia sitten, kun molemmille on tehty kattavat seksitautitestit, joissa ei mitään hälyttävää paljastu. Toki täytyy myös pystyä luottamaan siihen, ettei puoliso käy vieraissa." – Nainen, 36, avioliitossa

"Jos mies haluaa olla ilman kondomia, käske hänet testeihin! Sinun ei missään nimessä tarvitse tehdä mitään ilman suojaa, jos niin et halua! Ehkäisy on myös miehen tehtävä, ei pelkästään naisen."

– Nainen, 33, sinkku ja kierukka ja kondomi best