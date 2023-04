Onko seksin puute käypä syy lopettaa parisuhde? Lukijaraati vastaa: "Jos olet jo yrittänyt puhua..."

"Meillä on meno hiljentynyt kokonaan petipuuhien suhteen. Olen yrittänyt selvittää asiaa puhumalla, mutta turhaan. Mitä tässä pitäisi tehdä? Jos sama meno jatkuu, missä vaiheessa on ok nostaa kytkintä?" kysyy nimimerkki Lohduton Lasse .

Näin raati vastasi

"Kysyt lyhyesti, voitko/voitteko tehdä vielä jotain asian korjaamiseksi. Taustalla voi olla esimerkiksi terveysongelmia. Mutta jos kiinnostus on kerta kaikkiaan ohi, on nopea ero paras ratkaisu. Toki ystävällisesti, jos mahdollista." – Mies, 59, sinkku

"Puhuminen on kaiken ydin. Onko huolia, stressiä? Onko mahdollisesti terveydessä jotain? Voiko parisuhde ja henkilöt siinä hyvin? Paljon kysymyksiä. Jos syy ei ala selvitä, ja aletaan puhua kuukausien selibaatista, on parempi lähteä, jos siltä tuntuu." – Nainen, 30, avioliitossa

"Kyllähän se pohjasyy pitää löytyä, että vaivaa voi hoitaa. Me olemme välillä olleet vuosia ilman ja välillä ollut hyvinkin aktiivista. Tämä on toiminut ihan hyvin, kunhan on ollut molemmille ok. Jos et voi olla ilman, lähde."

– Nainen, 42, avioliitossa