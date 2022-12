Mitä lahjaksi kumppanille, kun rahat ovat tiukilla? Raadin kekseliäät vinkit: "Jos lahjan arvo mitataan vain rahassa..."

Näin raati vastasi

"Kannattaisi keskustella yleensä lahjojen antamisesta, mitä mieltä kumppanisi on. Tai sovitte pikkusumman lahjalle." – Nainen, 51, avioliitossa

"Hinnalla ei väliä, ajatus ratkaisee. Jos kumppaniksi pahastuu 'liian halvasta' lahjasta, kannattaa miettiä minkälaiset prioriteetit hänellä on elämän suhteen." – Mies, 21, sinkku

"Joululahja on yksilöllinen tapa osoittaa välittämistä. Oletko taitava käsistäsi? Voit tehdä itse lahjan pienellä budjetilla. Kyllä kumppanisi arvostaa ja ymmärtää. Jos ei, kannattaa miettiä, onko kumppani sinulle se oikea." – Mies, 30, parisuhteessa

"Et voi laittaa lahjaan rahaa, jota sinulla ei ole. Olennaisinta ei ole lahjaan sijoitetun rahan määrä vaan lahjan laatu. Voithan myös antaa jonkun aineettoman lahjan, mihin ei mene rahaa lainkaan. Eiköhän kumppanisikin tajua tulotasosi opiskelijana." – Nainen, 40, sinkku

"Itse kertoisin reilusti, kuinka taloudellinen puoli on heikko. Ja sanoisin, että sovitaanko, että budjetti joululahjaan molemmin puolin on pieni, että läsnäolo se on kumminkin tärkeintä joulussa. Ja yhdessä sovittaisiin sopiva budjetti."

– Nainen, 47, avioliitossa