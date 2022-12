Mitä tehdä, kun halut eivät kohtaa parisuhteessa? Lukijaraati on yksimielinen

"Kumppani on ollut pitkään tosi väsynyt töistä eikä hänen tee mieli seksiä. Se harmittaa, koska itseäni kyllä haluttaisi. Alussa oli seksiä useammin, mutta nyt on ollut hiljaista. Pitäisikö minun ottaa asia puheeksi vai ainoastaan odotella, että hän itse intoutuu taas? Miten kauan toisen halutonta vaihetta pitäisi jaksaa? Vai olenko ihan kohtuuton, kun tästä valitan?" kysyy nimimerkki Hjälp .

Näin raati vastasi

"Kannattaa keskustella, mikä haluttomuuden syy oikeasti on. Usein syynä on jotain ihan muuta kuin vain väsymys. Itseä ei ainakaan tee mieli, kun töiden jälkeen odottaa kotityöt, mies ei huolehdi itsestään, sättii ja valittaa." – Nainen, 41, epätietoinen suhteen tilasta

"Ottaisin asian pikimmiten puheeksi. Nainen tarvitsee hyvän olon seksiä varten ja mies hakee hyvää oloa seksistä. Tämä ero on syytä ymmärtää. Millä vähentää stressiä ja hyvän mielen syöjiä päivästä? Jakaantuuko kotityöt tasapuolisesti?" – Nainen 46, parisuhteessa

"Tavallaan kuulostaa pahalta, jos työ on koko ajan ollut sama, niin syy voi ollakin jossain muualla. Olisiko hänelle astunut se arki suhteeseen eli niin sanotusti alkuhuuma haihtunut? Keskustelkaa avoimesti mistä on oikeasti kysymys." – Nainen, 55, avioliitossa

"Ehdottomasti pitää ottaa puheeksi. Kaikki mitä sen jälkeen tapahtuu, on niin tapauskohtaista, että neuvon antaminen on mahdotonta. Tee niin kuin itse parhaaksi näet." – Mies, 21, sinkku

"Haluttomuus on asia, joka koskettaa jokaista paria jossain vaiheessa suhdetta ja aina halut ei kohtaa. Paras tapa kohdata ongelma, on ottaa se puheeksi ja keskustella omista ja toisen tarpeista. Yksi vaihtoehto on avata suhdetta, jos halut eivät kohtaa."

– Mies, 30, parisuhteessa