Tähän lakiin eduskunta ei saa puuttua – "ongelmallinen" ja päättäjien vieroksuma laki palautuu käsittelyyn

– Kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. – – Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi, todetaan hallituksen esityksessä, joka annettiin eduskunnalle kesäkuun lopussa.

Samansisältöistä muotoilua on yritetty jo aiemmin tällä vaalikaudella saada eduskunnassa läpi.

Vain kirkko saa ehdottaa kirkkolakiin muutoksia

Evankelis-luterilaista kirkkoa koskevalla kirkkolailla on Suomen lainsäädännössä erityisasema.

Lain säätämisjärjestys on perua Suomen perustuslaista, jonka mukaan kirkkolaissa säädetään kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta.

Nykyisessä, vuoden 1993 kirkkolaissa taas todetaan, että kirkolla on yksinoikeus ehdottaa kirkkolakia kaikesta, mikä koskee ainoastaan kirkon omia asioita.

Toisin sanoen eduskunta on kirkkolain hyväksyessään hyväksynyt lain, joka sallii kirkon valmistelevan itse itseään koskevaa lainsäädäntöä.

Kirkkohistorian professori Ilkka Huhta Itä-Suomen yliopistosta kertoo, että kirkkolain säätämisjärjestys on ollut samansisältöinen vuodesta 1919 lähtien, kun Suomen hallitusmuodosta säädettiin.

Itsenäisen Suomen historian ajan kirkko on siis valmistellut pitkälti itseään koskevan lainsäädännön. Säädös pidettiin myös perustuslaissa, kun sen nykyinen versio tuli voimaan vuonna 2000.

Huhta arvioi, että säätämisjärjestyksestä on aiemmin haluttu pitää kiinni.

Kuvaavaa on myös, että kirkon tunnustusta koskeva muotoilu on nykylaissa, joskaan kirkon tehtävää ei määritellä siinä yhtä tarkasti kuin uudessa esityksessä. Nyt kirkkolakia koskevissa asenteissa on alkanut näkyä muutosta eduskunnassa.